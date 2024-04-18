Доплаты будут не всем: кто из пенсионеров не будет иметь надбавок к пенсии

Украинские пенсионеры имеют право на различные виды надбавок к пенсии, в частности, доплату по возрасту. Впрочем, не все могут ее получить, ведь действующее законодательство устанавливает максимальный порог, после которого не предусмотрена такая надбавка.

Как начисляется доплата по возрасту

Доплата по возрасту выплачивается пенсионерам автоматически по достижении 70 лет.

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Лица в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительные 300 гривен в месяц. Для тех, кто в возрасте от 75 до 79 лет, размер доплаты составляет 456 гривен. Пенсионеры, достигшие 80 лет, получают ежемесячную доплату в размере 570 гривен.

Кто не имеет права на доплату

эти доплаты не суммируются. Когда пенсионер достигает следующего возрастного порога, размер доплаты просто увеличивается до следующей установленной суммы. Например, когда пенсионер достигает 75 лет, его доплата возрастает с 300 до 456 гривен, а не добавляется к предыдущей.

Доплата в размере 300 гривен выплачивается со дня достижения 70-летнего возраста, независимо от типа пенсии или закона, которым она была назначена, продолжительности страхового стажа, а также от того, работает пенсионер или нет.

Однако, эту доплату выплачивают при условии, что общий размер пенсии, с учетом всех надбавок и доплат, не превышает 10 340 гривен.

Доплаты по состоянию здоровья

Пенсионеры, которые страдают значительным ухудшением здоровья, могут получить дополнительную надбавку к своей пенсии. Для получения такой доплаты важно документально подтвердить состояние здоровья и соответствовать следующим критериям:

Получать пенсию по возрасту;

Быть в возрасте от 80 лет и старше;

Проживать самостоятельно без постоянной помощи других лиц;

Нуждаться в постороннем уходе по своему состоянию здоровья.

! Сейчас размер этой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что равняется 944 гривнам. Для получения надбавки необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины.