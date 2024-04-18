Как начисляется доплата по возрасту
Доплата по возрасту выплачивается пенсионерам автоматически по достижении 70 лет.
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Лица в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительные 300 гривен в месяц. Для тех, кто в возрасте от 75 до 79 лет, размер доплаты составляет 456 гривен. Пенсионеры, достигшие 80 лет, получают ежемесячную доплату в размере 570 гривен.
Кто не имеет права на доплату
Доплата в размере 300 гривен выплачивается со дня достижения 70-летнего возраста, независимо от типа пенсии или закона, которым она была назначена, продолжительности страхового стажа, а также от того, работает пенсионер или нет.
Однако, эту доплату выплачивают при условии, что общий размер пенсии, с учетом всех надбавок и доплат, не превышает 10 340 гривен.
Доплаты по состоянию здоровья
Пенсионеры, которые страдают значительным ухудшением здоровья, могут получить дополнительную надбавку к своей пенсии. Для получения такой доплаты важно документально подтвердить состояние здоровья и соответствовать следующим критериям:
- Получать пенсию по возрасту;
- Быть в возрасте от 80 лет и старше;
- Проживать самостоятельно без постоянной помощи других лиц;
- Нуждаться в постороннем уходе по своему состоянию здоровья.