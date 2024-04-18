Как начисляется доплата по возрасту

Доплата по возрасту выплачивается пенсионерам автоматически по достижении 70 лет.

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Лица в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительные 300 гривен в месяц. Для тех, кто в возрасте от 75 до 79 лет, размер доплаты составляет 456 гривен. Пенсионеры, достигшие 80 лет, получают ежемесячную доплату в размере 570 гривен.

Важноэти доплаты не суммируются. Когда пенсионер достигает следующего возрастного порога, размер доплаты просто увеличивается до следующей установленной суммы. Например, когда пенсионер достигает 75 лет, его доплата возрастает с 300 до 456 гривен, а не добавляется к предыдущей.

Кто не имеет права на доплату

Доплата в размере 300 гривен выплачивается со дня достижения 70-летнего возраста, независимо от типа пенсии или закона, которым она была назначена, продолжительности страхового стажа, а также от того, работает пенсионер или нет.

Однако, эту доплату выплачивают при условии, что общий размер пенсии, с учетом всех надбавок и доплат, не превышает 10 340 гривен.

Доплаты по состоянию здоровья

Пенсионеры, которые страдают значительным ухудшением здоровья, могут получить дополнительную надбавку к своей пенсии. Для получения такой доплаты важно документально подтвердить состояние здоровья и соответствовать следующим критериям:

Получать пенсию по возрасту;

Быть в возрасте от 80 лет и старше;

Проживать самостоятельно без постоянной помощи других лиц;

Нуждаться в постороннем уходе по своему состоянию здоровья.

Обратите внимание! Сейчас размер этой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что равняется 944 гривнам. Для получения надбавки необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины.