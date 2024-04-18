Як нараховується доплата за віком

Доплата за віком виплачується пенсіонерам автоматично після досягнення 70 років.

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Особи віком від 70 до 74 років отримують додаткові 300 гривень на місяць. Для тих, хто віком від 75 до 79 років, розмір доплати становить 456 гривень. Пенсіонери, які досягли 80 років, отримують щомісячну доплату в розмірі 570 гривень.

Важливо! Ці доплати не сумуються. Коли пенсіонер досягає наступного вікового порогу, розмір доплати просто збільшується до наступної встановленої суми. Наприклад, коли пенсіонер досягає 75 років, його доплата зростає з 300 до 456 гривень, а не додається до попередньої.

Хто не має права на доплату

Доплата у розмірі 300 гривень виплачується з дня досягнення 70-річного віку, незалежно від типу пенсії або закону, яким вона була призначена, тривалості страхового стажу, а також від того, працює пенсіонер чи ні.

Проте, цю доплату виплачують за умови, що загальний розмір пенсії, з урахуванням всіх надбавок і доплат, не перевищує 10 340 гривень.

Доплати за станом здоров'я

Пенсіонери, які страждають на значне погіршення здоров'я, можуть отримати додаткову надбавку до своєї пенсії. Для отримання такої доплати важливо документально підтвердити стан здоров'я та відповідати таким критеріям:

Отримувати пенсію за віком;

Бути віком від 80 років і старше;

Проживати самостійно без постійної допомоги інших осіб;

Потребувати стороннього догляду через свій стан здоров'я.

Зауважте! Наразі розмір цієї доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що дорівнює 944 гривням. Для отримання надбавки необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України.