Украинцы могут получить денежные надбавки: они предусмотрены для людей в возрасте 65 лет и старше
Пожилые люди, достигшие 65 лет, могут получить доплату к пенсии. Однако для получения средств они должны также соответствовать и другим условиям, указанным в действующем законодательстве.
Какие надбавки смогут получить украинцы в возрасте 65 лет и старше
В частности, эти пенсионеры не должны работать, потому что в Пенсионном фонде Украины подчеркнули это.
Дело в том, что еще с 2018 года для лиц, достигших 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной зарплаты. Кроме того, она не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Право на перерасчет имеют неработающие пенсионеры, которые:
- достигли 65 лет;
- получают пенсию по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца или по выслуге лет;
- имеют страховой стаж 35 лет у мужчин или 30 лет у женщин;
- если размер пенсии по возрасту (с учетом доплаты до прожиточного минимума) не превышает 40% минимальной зарплаты.
В то же время для работающих пенсионеров перерасчет осуществляется только после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.
С 1 января минимальная зарплата составляет 8 647 гривен. А минимальный размер пенсии по возрасту для указанной категории лиц – 3 458,80 гривен. Однако фактическая минимальная сумма пенсионной выплаты с учетом доплаты составляет 3 758 гривен.
Напомним, что общий показатель прожиточного минимума теперь составляет 3 209 гривен. Но для лиц, утративших трудоспособность, он несколько выше – 2 595 гривен.
Что еще доступно пенсионерам в Украине
Напомним, что пожилые люди могут получить надбавки ко Дню Независимости. Эта выплата является единовременной. Большинство украинцев получат ее автоматически.