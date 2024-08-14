Сентябрьские надбавки: пенсионеры получат дополнительные выплаты к пенсии
14 августа 2024, 10:35Читати новину українською
Источник:ПФУ
С сентября трем категориям пенсионеров повысят пенсионные выплаты, несмотря на то, что массовые перерасчеты пенсий на 2024 год уже завершены.
У кого и насколько вырастет пенсия в сентябре
Пенсионеры могут получать так называемые возрастные доплаты по достижении определенного возраста. Эти доплаты автоматически начисляются по достижении 70, 75 и 80 лет.
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Все пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, и чей размер пенсии ниже средней зарплаты в Украине, что используется для расчета пенсии за 2020 год, имеют право на данную доплату. Это правило действует с 2020 года, когда эта доплата была впервые введена.Заметьте! В 2024 году эта сумма составляет 10 340,35 гривны.
Соответственно, пенсионным законодательством предусмотрены следующие доплаты к пенсии по возрасту:
- по достижении 70 лет – 300,00 гривен;
- по достижении 75 лет – 456,00 гривен;
- по достижении 80 лет – 570 гривен.