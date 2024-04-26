В ПФУ рассказали, кто имеет право на солидную доплату к пенсии

26 апреля 2024, 09:00
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Источник:

ПФУ

Определенная категория пенсионеров имеет возможность получить значительную прибавку к пенсии. Оформить ее очень просто, лишь подав одно заявление в соответствующие органы.

Кто сможет получить доплату

В соответствии с правительственным постановлением на значительную доплату к пенсии могут претендовать одинокие пенсионеры, достигшие 80 лет и нуждаются в помощи в уходе.

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Для получения этой доплаты необходимо подать соответствующие документы в Пенсионный фонд Украины и соответствовать определенным критериям. А именно:

  • достичь 80 лет;
  • проживать самим;
  • нуждаться в постоянной помощи и уходе по состоянию здоровья;
  • уже получать пенсию по возрасту.
Заметьте! Размер этой доплаты составляет не менее 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом, в 2024 году такие лица имеют право на ежемесячную помощь в размере 944 гривен.

Какие документы для этого нужны

Для подачи заявления на получение помощи нужно обратиться в местное управление социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания. Вместе с заявлением необходимо также предоставить пакет документов:

  1. Заполненное заявление о назначении помощи.
  2. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
  3. Идентификационный код.
  4. Выписка из Пенсионного фонда, подтверждающая отсутствие начислений пособия по уходу.
  5. Заключение от врачебно-консультативной комиссии (ВЛК), который удостоверяет необходимость в постоянном постороннем уходе.
Автор: Катерина Добровольська