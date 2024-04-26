В ПФУ рассказали, кто имеет право на солидную доплату к пенсии
Источник:ПФУ
Определенная категория пенсионеров имеет возможность получить значительную прибавку к пенсии. Оформить ее очень просто, лишь подав одно заявление в соответствующие органы.
Кто сможет получить доплату
В соответствии с правительственным постановлением на значительную доплату к пенсии могут претендовать одинокие пенсионеры, достигшие 80 лет и нуждаются в помощи в уходе.
Читайте также: Власти проверят выплаты переселенцев: на что будут обращать внимание
Для получения этой доплаты необходимо подать соответствующие документы в Пенсионный фонд Украины и соответствовать определенным критериям. А именно:
- достичь 80 лет;
- проживать самим;
- нуждаться в постоянной помощи и уходе по состоянию здоровья;
- уже получать пенсию по возрасту.
Какие документы для этого нужны
Для подачи заявления на получение помощи нужно обратиться в местное управление социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания. Вместе с заявлением необходимо также предоставить пакет документов:
- Заполненное заявление о назначении помощи.
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Идентификационный код.
- Выписка из Пенсионного фонда, подтверждающая отсутствие начислений пособия по уходу.
- Заключение от врачебно-консультативной комиссии (ВЛК), который удостоверяет необходимость в постоянном постороннем уходе.