Повышение пенсионных выплат: какие будут надбавки к пенсии в марте

Украинские пенсионеры имеют возможность получить разнообразные надбавки к своей пенсии уже весной. Они могут быть важным дополнением к пенсионным выплатам. Особенно в случае, когда пенсия по размеру недостаточна для обеспечения полноценной жизни.

У кого и насколько вырастет пенсия в марте

Каждый месяц увеличиваются выплаты пенсий для лиц, достигших определенного возраста, а именно 70 лет. Этим гражданам предоставляются дополнительные выплаты к основной пенсии в месяц, когда у пенсионера день рождения.

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Более того, в ПФУ дополнительно обращаться не нужно. А размер такой доплаты зависит от возраста пенсионера, что означает: чем старше человек, тем больше сумма надбавки к пенсии. Следовательно:

лица от 70 до 74 лет включительно – получают дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Какие еще надбавки можно получить

Возрастная надбавка предоставляется гражданам если их пенсионная выплата меньше 10 340,35 гривен.

Украинские пенсионеры могут получить другие дополнительные выплаты.

Надбавка на детей

В частности, лица пенсионного возраста, которые самостоятельно воспитывают ребенка. Они могут ежемесячно иметь надбавку в размере 150 гривен.

Надбавка за сверхнормативный стаж

Также доплата предоставляется гражданам, которые приобрели сверхурочный стаж. Такая надбавка рассчитывается индивидуально.

За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам (а для пенсий, назначенных до 01.10.2011 – более 25 лет мужчинам, 20 лет женщинам, пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, исчисленной в соответствии со статьей 27 Закона, но не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту, указанного в абзаце первом части первой статьи 28 Закона,

– объясняют в ПФУ

При этом, размер минимальной пенсии с 1 января 2024 года вырос до 2 361 гривны. Соответственно, максимальная сумма надбавки за каждый год стажа – 23,61 гривны.

Надбавка за звание "Почетного донора Украины"

За этой доплатой нужно дополнительно обращаться в ПФУ. Для подтверждения стажа необходимо предоставить в Пенсионный фонд соответствующие документы.

Также надбавки для лиц, которые имеют звание "Почетного донора Украины". Их надбавка составляет 10% от прожиточного минимума на одного человека. Такой статус украинцам предоставляется, если они бесплатно сдали:

40 доз цельной крови или ее компонентов через метод афереза;

60 доз плазмы.

Что известно о мартовской индексации

В начале марта должна состояться масштабная индексация пенсионных выплат. Предварительный показатель роста пенсии – 13%.

Однако, не все почувствуют этот перерасчет, речь идет о: