Летние надбавки для педагогов: кто из учителей получит больше
- С сентября 2025 года в Украине запланировано повышение ежемесячных доплат для педагогов до 2 000 гривен, в зависимости от педагогической нагрузки.
- Эти доплаты будут автоматически зачисляться на карточки учителей и будут продолжаться в течение действия военного положения.
Летом 2025 года украинские педагоги могут рассчитывать на отдельные виды доплат и надбавок. Какие именно выплаты предусмотрены и при каких условиях их начисляют, читайте далее.
Повысят ли педагогам выплаты летом
В Украине с 1 сентября 2025 года для педагогов запланировано повышение ежемесячных доплат к их зарплате. Сумма вырастет до 2 000 гривен в месяц, рассказывает 24 Канал.
Читайте также Какую пенсию начислят при зарплате 37 000 гривен
Сейчас учителя получают доплату в размере 1 000 гривен, поэтому летом она останется постоянной, а уже с сентября удвоится. Как отмечается, доплаты будут зависеть от педагогической нагрузки: чем больше часов преподавания, тем больше финансовая поддержка.
Обратите внимание! Эти доплаты не повлияют на другие надбавки, которые сейчас получают педагоги.
Как педагогам получить надбавку к зарплате
Надбавки в размере 2 000 гривен автоматически будут зачисляться на карточки учителей, что обеспечит стабильность выплат в течение всего периода действия военного положения.
Доплата будет выплачиваться ежемесячно. Однако, в случае завершения действия военного положения выплаты прекратятся с начала следующего года.