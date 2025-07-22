Враг ударил десятками дронов по объектам "Нафтогаза", это уже 13 массированная атака

Оккупанты обстреливают объекты "Нафтогаза". Во время последней атаки они запустили десятки дронов.

Россияне умышленно терроризируют объекты "Нафтогаза". Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий в эфире телемарафона.

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Для чего Россия бьет по объектам "Нафтогаза"

Работники "Нафтогаза" во время работы соблюдают правила безопасности, в частности, ходят в укрытие во время тревоги. Никто не пострадал. ГСЧС дает оценку масштабам разрушений.

Этой ночью состоялся очередной массированный удар по газовой инфраструктуре активов группы "Нафтогаз". Десятки дронов, есть попадания, есть разрушения, к сожалению,

– сказал Корецкий.

Он отметил, что с начала 2025 года это 13 массированная атака по активам "Нафтогаза". Никакого военного значения эти активы не имеют. Поэтому россияне просто терроризируют объекты, чтобы сорвать планы по подготовке к отопительному сезону, демотивировать и запугать.

Всего с начала года враг выпустил около 200 дронов и 70 ракет по газодобывающим и газораспределительным объектам. Потери составили более 40% по добыче газа.

Председатель правления "Нафтогаза" уверен, что врагу не удастся сломить волю украинцев. Корецкий поблагодарил бойцов ПВО и спасателей.