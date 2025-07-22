Росіяни зумисне тероризують об'єкти "Нафтогазу". Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький в ефірі телемарафону.

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Для чого Росія б'є по об'єктах "Нафтогазу"

Працівники "Нафтогазу" під час роботи дотримуються правил безпеки, зокрема, ходять в укриття під час тривоги. Ніхто не постраждав. ДСНС дає оцінку масштабам руйнувань.

Цієї ночі відбувся черговий масований удар по газовій інфраструктурі активів групи "Нафтогаз". Десятки дронів, є влучання, є руйнування, на жаль,

– сказав Корецький.

Він зазначив, що з початку 2025 року це 13 масована атака по активах "Нафтогазу". Жодного військового значення ці активи не мають. Тож росіяни просто тероризують об'єкти, щоб зірвати плани з підготовки до опалювального сезону, демотивувати і залякати.

Загалом з початку року ворог випустив близько 200 дронів і 70 ракет по газовидобувних і газорозподільчих об'єктах. Втрати становили понад 40% з видобутку газу.

Голова правління "Нафтогазу" впевнений, що ворогові не вдасться зламати волю українців. Корецький подякував бійцям ППО та рятувальникам.