Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Что заявил Зеленский о дальнобойных ударах по России?

Весь день 21 июля продолжается ликвидация последствий российского удара по украинским общинам. Президент подчеркнул, что пострадали разные регионы, – от Харьковщины и Сумщины до Ивано-Франковска. Также была сильная атака против Киева.

Владимир Зеленский отметил, что значительную часть российских "Шахедов" и ракет удалось сбить. В то же время подчеркнул, что каждая такая волна вражеских ударов напоминает о двух вещах. Первая – ПВО. Украине необходимо больше систем для защиты.

Также наши дальнобойные удары по России: если Путин так сдурел на теме "Шахедов" и террора, они должны остаться без логистики,

– заявил украинский лидер.

Подчеркнул, что каждый, кто работает ради защиты жизни и ограничения потенциала России в войне, – работает на достижение мира.

Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые продвигают новые и более сильные санкции, в частности, вторичные ограничения. Также отметил, пусть российская бравада не вводит в заблуждение. Агрессор действительно чувствует влияние санкций.

И они должны прекратить агрессию. Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. Никому больше, кроме России, эта война не нужна. Обязательно будет мир,

– подчеркнул президент.

Также Зеленский поблагодарил наших защитников и всех, кто с Украиной.