К осени хотят накопить 19 миллиардов кубометров газа: где в "Нафтогазе" возьмут деньги

В "Нафтогазе" попросили о добровольной отсрочке выплат по еврооблигациям. Все из-за решения правительства накопить 19 миллиардов кубометров газа к осени.

К началу нового отопительного сезона "Нафтогаз" должен найти 8 миллиардов долларов, чтобы накопить плановые 19 миллиардов кубометров газа. Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Накопление 19 миллиардов кубометров газа

Витренко объяснил, что, исходя из реального падения объемов потребления газа, достаточно было бы иметь в подземных хранилищах до начала отопительного сезона 15 миллиардов кубометров газа. По его мнению, такой объем был бы даже с некоторым запасом.

Однако на этот раз правительство решило поднять планку на 4 миллиарда кубометров газа – до 19 миллиардов кубометров газа, поэтому в компании ищут, где взять финансирование. По текущим оценкам говорится около 8 миллиардах долларов.

Глава "Нафтогаза" также пояснил, что в варианте 15 миллиардов кубометров газа компании следовало бы импортировать около 1 миллиарда кубометров газа, а затем еще в IV квартале и I квартале в течение отопительного сезона.

В варианте 19 миллиардов кубометров газа "Нафтогаз" практически не зависит от импорта в IV и I кварталах и "может подстраховать энергетиков, если не смогут обеспечить поставки угля, или другие риски, которые, скорее всего, будут возникать".

В настоящее время запасы газа в подземных хранилищах превысили 11,4 млрд кубометров газа и приближаются к 11,5 млрд кубометров газа. По словам Витренко, ежемесячно они растут, по меньшей мере, на 1 миллиард кубометров газа.

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Где в "Нафтогазе" будут брать деньги

"Нафтогаз" договорился о новой кредитной линии из ЕБРР на 300 миллионов евро и ведет переговоры с американскими DFC и USAID, рассказал Витренко. Он добавил, что, несмотря на срок погашения облигаций и процентов 19 июля, есть еще пять рабочих дней льготного периода, в течение которых и ожидается решение кредиторов 21 июля и их собрание 26 июля.

Мы не говорим, что входим в дефолт... Просим войти в нашу ситуацию и добровольно перенести выплаты,

– сказал Витренко.

Напомним, что компания обратилась к владельцам евробондов на сумму почти 1,5 миллиарда долларов с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, в том числе отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на 335 миллионов долларов.

Компания предлагает выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022.

А купоны по еврооблигациям-2026 НАК хотела бы выплатить 8 ноября 2024 года.

Какие евробонды "Нафтогаза" сейчас в обращении

В скором времени в Раде будет принятие правительственных законопроектов о привлечении средств для компенсации "Нафтогазу" импорта газа и разницы в ценах между его ценой и ценой поставки газа для нужд бытовых потребителей. Глава компании уточнил, что сейчас эта разница составляет около 400 миллиардов гривен: при цене поставок на внутреннем рынке 7,4 гривны за кубометр газа, цена импорта – 60 гривен за кубометр газа.

В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году:

в июле – трехлетние на 335 миллионов долларов под 7,375% и пятилетние на 600 миллионов евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР),

в ноябре – семилетние на 500 миллионов евро с доходностью 7,625%, дата погашения выпуска на 335 миллионов долларов – 18 июля 2022 года.

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