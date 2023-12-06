Продлит ли "Нафтогаз" контракт с российским "Газпромом"

В 2024 году должно закончиться действие контракта НАК "Нафтогаз" и российского "Газпрома", подписанного в 2019 году.

Контракт не продлят

"Нафтогаз" не намерен продлевать контракт в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев пояснил, что формально этот контракт будет действовать до конца 2024 года.

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В настоящее время НАК продолжает выполнять свои обязательства по обеспечению стабильной поставки энергоресурсов, в частности странам Евросоюза.

Объем транзита в настоящее время составляет 42 миллиона кубических метров в сутки, по его словам, это стабильный показатель с небольшими колебаниями за последние 8 месяцев.

! Чернышев признал, что при прекращении транзита расход газа на его перекачку из западных регионов на восток увеличится. Однако этот рост не будет существенным, поэтому его можно будет обеспечить самостоятельно.

Относительно возможного прекращения транзита, Чернышев подчеркнул, что "Нафтогаз" готов к такому сценарию и принятие соответствующих мер будет рассмотрено.

Что известно о контракте

Нынешний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" был заключен в конце 2019 года на пять лет. Несмотря на войну, Украина позволяет российскому газу транзитировать свою территорию в страны Европы.

! Российский президент Владимир Путин в прошлом году отказался поставлять газ по трубопроводу, что привело к потере Газпромом своего главного рынка в Европе.

Хотя Газпром прекратил публикацию данных об объемах газа в Европу, расчеты свидетельствуют о значительном уменьшении этих объемов в 2023 году.