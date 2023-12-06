Контракт не продлят
"Нефтегаз" не намерен продлевать контракт, в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев пояснил, что формально этот контракт будет действовать до конца 2024 года.
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В настоящее время НАК продолжает выполнять свои обязательства по обеспечению стабильной поставки энергоресурсов, в частности странам Евросоюза.
Объем транзита в настоящее время составляет 42 миллиона кубических метров в сутки, по его словам, это стабильный показатель с небольшими колебаниями за последние 8 месяцев.
Относительно возможного прекращения транзита, Чернышев подчеркнул, что "Нафтогаз" готов к такому сценарию и принятие соответствующих мер будет рассмотрено.
Что известно о контракте
Нынешний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" был заключен в конце 2019 года на пять лет. Несмотря на войну, Украина позволяет российскому газу транзитировать свою территорию в страны Европы.
Хотя Газпром прекратил публикацию данных об объемах газа в Европу, расчеты свидетельствуют о значительном уменьшении этих объемов в 2023 году.