Контракт не продлят

"Нефтегаз" не намерен продлевать контракт, в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев пояснил, что формально этот контракт будет действовать до конца 2024 года.

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В настоящее время НАК продолжает выполнять свои обязательства по обеспечению стабильной поставки энергоресурсов, в частности странам Евросоюза.

Объем транзита в настоящее время составляет 42 миллиона кубических метров в сутки, по его словам, это стабильный показатель с небольшими колебаниями за последние 8 месяцев.

Относительно возможного прекращения транзита, Чернышев подчеркнул, что "Нафтогаз" готов к такому сценарию и принятие соответствующих мер будет рассмотрено.

Что известно о контракте

Нынешний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" был заключен в конце 2019 года на пять лет. Несмотря на войну, Украина позволяет российскому газу транзитировать свою территорию в страны Европы.

Хотя Газпром прекратил публикацию данных об объемах газа в Европу, расчеты свидетельствуют о значительном уменьшении этих объемов в 2023 году.