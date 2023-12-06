Контракт не продовжать

"Нафтогаз" не має наміру продовжувати контракт, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов пояснив, що формально цей контракт діятиме до кінця 2024.

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Наразі НАК продовжує виконувати свої зобов'язання для забезпечення стабільного постачання енергоресурсів, зокрема країнам Євросоюзу.

Обсяг транзиту на цей час становить 42 мільйони кубічних метрів на добу, за його словами, це стабільний показник з невеликими коливаннями протягом останніх 8 місяців.

Зауважте! Чернишов визнав, що при припиненні транзиту витрати газу на його перекачку з західних регіонів на схід збільшаться. Однак, це зростання не буде суттєвим, тож його можна буде забезпечити самотужки.

Щодо можливого припинення транзиту, Чернишов наголосив, що "Нафтогаз" готовий до такого сценарію і вжиття відповідних заходів буде розглянуто.

Що відомо про контракт

Теперішній транзитний контракт між НАК Нафтогаз України та Газпромом був укладений наприкінці 2019 року на термін п'ять років. Попри війну, Україна дозволяє російському газу транзитувати свою територію в країни Європи.

Нагадаємо! Російський президент Володимир Путін минулого року відмовився постачати газ трубопроводом, що призвело до втрати Газпромом свого головного ринку в Європі.

Хоча Газпром припинив публікацію даних про обсяги газу до Європи, розрахунки свідчать про значне зменшення цих обсягів у 2023 році.