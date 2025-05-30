"Нафтогаз" будет сотрудничать с одной из крупнейших компаний Польши
- "Нафтогаз" и польская Orlen подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве для сотрудничества в добыче и разработке месторождений, восстановлении инфраструктуры, и реализации совместных проектов.
- Импорт природного газа в Украину с начала 2025 года вырос до 1,12 миллиарда кубических метров, что в 10 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, из-за потребности в ресурсе после повреждения инфраструктуры.
"Нафтогаз" и польская Orlen подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве. Договоренность предусматривает сотрудничество в различных сферах.
Как будут сотрудничать компании
Меморандум подписали лично руководители компаний – Сергей Корецкий и Иренеуш Фонфара, который был членом наблюдательного совета "Укрнафты", сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
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Orlen – одна из крупнейших компаний Польши. Она занимается добычей нефти и природного газа, переработкой и продажей нефтепродуктов, производством и распределением энергии. Инвестиционная программа Orlen составляет 90 миллиардов долларов до конца 2035 года.
Верю в вывод сотрудничества наших компаний на принципиально более качественный уровень. Спасибо польским партнерам и лично CEO ORLEN Иренеушу Фонфари за конструктивный диалог и искреннюю поддержку Украины,
– отметил Корецкий.
Меморандум с компанией предусматривает развитие сотрудничества, в частности:
- в сфере добычи и разработки месторождений;
- восстановления разрушенной инфраструктуры;
- реализации потенциальных совместных проектов.
Во время встречи стороны также обсудили вопросы поставок природного газа и нефтепродуктов, а также возможности трансграничного и коммерческого сотрудничества.
Как из-за повреждения инфраструктуры Украина увеличила импорт газа из-за повреждения инфраструктуры
Импорт природного газа в Украину с начала 2025 года вырос до 1,12 миллиарда кубических метров, что в 10 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В текущем году импорт вырос из-за потребности в ресурсе на отопительный сезон 2024-2025 годов после повреждения добычи в результате российских атак в феврале. В феврале импорт газа составил 512 миллионов кубических метров. И это стало самым высоким уровнем с сентября 2023 года.
Более того, Украина также начала подготовку к следующему отопительному сезону, в частности импортируя природный газ для создания резервов на следующую зиму.