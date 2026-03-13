Укр Рус
13 марта, 10:55
4

Удар для Кремля: Нафтогаз окончательно выиграл у Газпрома 1,4 миллиарда

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Нафтогаз выиграл у Газпрома 1,4 миллиарда долларов в Федеральном Верховном суде Швейцарии, который отклонил жалобу российской компании.
  • Газпром обязан вернуть долг, уплатить проценты и покрыть судебные издержки, а Нафтогаз продолжает работать над другими судебными исками.

Нафтогаз наконец поставил точку в многолетней битве с Газпромом. Суд принял сторону Украины в иске на 1,4 миллиарда долларов, и теперь российской компании придется платить.

Какой суд выиграл Нафтогаз?

Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий в своем заметке в соцсетях.

По его словам, российский Газпром потерпел фиаско. Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил жалобу российской компании.

Таким образом, решение арбитражного суда, датированное июнем 2025 года, остается в силе.

Теперь россияне обязаны не просто вернуть долг за транзит в размере 1,4 миллиарда долларов. Газпрому придется также оплатить немалые проценты и покрыть все судебные издержки

Нафтогаз работает над принудительным взысканием долга с россиян. Спасибо юридической команде и нашим международным юридическим советникам за слаженную работу и результат, 
– написал Корецкий.

Заметьте! Также Нафтогаз работает над рядом других судебных исков в международных судах, чтобы враг компенсировал весь нанесенный ущерб.

Почему Нафтогаз судится с Газпромом?

Напомним, в июне 2025 года Международный арбитражный трибунал в Швейцарии постановил, что российский Газпром должен уплатить около 1,4 миллиарда долларов в пользу Нафтогаза.

Дело в том, что Газпром нарушил условия контракта, чем нанес значительный ущерб украинской компании:

  • В мае 2022 года россияне прекратили оплату, нарушив свои обязательства по принципу "take or pay".
  • Поэтому в сентябре 2022 года Нафтогаз инициировал арбитражное разбирательство.

Российская компания попыталась затормозить процесс в российских судах, но потерпела поражение. То же самое произошло и в Швейцарии.

Есть конечное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью стал на сторону Нафтогаза, 
отметил тогда Корецкий.

Однако Газпром не смирился и пошел в федеральный суд. Как видим, это тоже не помогло ему избежать ответственности за нарушение соглашения.

Сколько денег теряет российский Газпром?

  • Из-за санкций поставки российского газа в страны ЕС резко сократились – примерно в шесть раз по сравнению с 2021 годом.

  • Как следствие, финансовые поступления российского энергетического гиганта существенно уменьшились. По итогам 2023 года Газпром завершил год с убытками почти 7 миллиардов долларов.

  • Дополнительным ударом для компании станет завершение контракта на транзит газа через Украину. После прекращения соглашения с Нафтогазом Газпром, по оценкам, ежегодно теряет около 6 миллиардов долларов дохода от продажи газа.

  • В итоге в 2024 году чистые убытки компании превысили 1 триллион рублей (около 12 миллиардов долларов). За первые девять месяцев 2025 года Газпром понес дополнительные потери на более 170 миллиардов рублей (примерно 1,8 миллиарда долларов).

  • На фоне таких финансовых проблем Государственная дума России даже приняла решение предоставить налоговые льготы Газпрому, чтобы частично облегчить его финансовое положение.