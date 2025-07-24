"Нафтогаз" взял еще один многомиллиардный кредит: зачем компании такие средства

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" снова взяла в долг несколько миллиардов гривен. На этот раз кредит ей предоставил "Укргазбанк".

Зачем "Нафтогаз" взял кредит в "Укргазбанке"?

Сумма кредитного соглашения между "Нафтогазом" и "Укргазбанком" составила 4,7 миллиарда гривен. Об этом рассказал председатель правления компании Сергей Корецкий, сообщает 24 Канал.

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По словам Корецкого, кредит от "Укргазбанка" стал еще одним важным шагом в подготовке к зиме. Он поблагодарил руководство банка за это соглашение.

Полученные средства уже направляются на закупку природного газа для формирования достаточных запасов в подземных газохранилищах, чтобы страна была обеспечена энергоресурсами этой зимой,

– отметил Корецкий.

Стоит знать! Ранее "Нафтогаз" заключил аналогичное соглашение с "Приватбанком". В этом банке компания также взяла кредит на 4,7 миллиарда гривен, чтобы заплатить за импорт природного газа в украинские газохранилища.

Сколько Украине необходимо газа для зимы?

Украина продолжает активно готовиться к следующей зиме. Если еще в мае запасы газа в подземных хранилищах были низкими, то в июне темпы закачки голубого топлива значительно ускорились.

Однако в этом году Украине необходимо импортировать большие объемы газа, чтобы обеспечить страну на отопительный сезон.

Ранее специалисты подсчитали, что нужно закачать в ПГС не менее 4,6 миллиардов кубометров импортного газа.

В июне уже были подписаны контракты на 2,9 миллиарда кубометров газа, которые должны попасть в хранилища.

Важно! Газ для украинцев "Нафтогаз" закупает не только за средства украинских банков. В частности, помогает также Европейский банк реконструкции и развития.