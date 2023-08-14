Доллар по 37 гривен: где за выходные валюта опустилась в цене ниже
14 августа 2023, 10:00Читати новину українською
Доллар в обменниках за выходные немного пустился в цене при покупке. Впрочем, при продаже стоимость возросла. В банках ситуация не изменилась несколько дней. Только евро при продаже упало немного в цене.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 14 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37 гривен (без изменений против 11 августа), а продажа – 37,6 гривны (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 40,8 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,55 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,05 гривны (-6 копеек), а продажа – 37,6 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41 гривна (-5 копеек), а продажа – 41,45 гривны (-6 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,38 гривны (+3 копейки), а продажа – 37,5 гривны (+1 копейка).
- Евро покупают за 41,14 гривны (-6 копеек), а продают за 41,4 гривны (-5 копеек).
Прогноз по курсу на эту неделю
В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой рассказал, что на этой неделе будут ощутимы "инерционные" процессы на наличном валютном рынке. Это может сказаться на курсовом коридоре.Важно! Курс доллара останется в пределах 37 – 37,5 гривны, а на курс евро будет влиять прежде всего международный курс пары доллар/евро, поэтому коридор допустимых изменений будет, как и двумя неделями ранее, в границах 40,7 – 42 гривны.
Как добавляет Лесной, относительная стабильность на валютном рынке будет продолжаться до начала осени.
До осени не стоит ожидать глобальных "движений" в сторону, например, единого курса. Кроме того, на наличный рынок будет давить нерешенная проблема экспорта украинской сельхозпродукции и активизация наступательных действий ВСУ.