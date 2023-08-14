Доллар по 37 гривен: где за выходные валюта опустилась в цене ниже

Доллар в обменниках за выходные немного пустился в цене при покупке. Впрочем, при продаже стоимость возросла. В банках ситуация не изменилась несколько дней. Только евро при продаже упало немного в цене.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 14 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37 гривен (без изменений против 11 августа), а продажа – 37,6 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,8 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,55 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,05 гривны (-6 копеек), а продажа – 37,6 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-6 копеек), а продажа – (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41 гривна (-5 копеек), а продажа – 41,45 гривны (-6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,38 гривны (+3 копейки), а продажа – 37,5 гривны (+1 копейка).

(+3 копейки), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают за 41,14 гривны (-6 копеек), а продают за 41,4 гривны (-5 копеек).

Прогноз по курсу на эту неделю

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой рассказал, что на этой неделе будут ощутимы "инерционные" процессы на наличном валютном рынке. Это может сказаться на курсовом коридоре.

Курс доллара останется в пределах, а на курс евро будет влиять прежде всего международный курс пары доллар/евро, поэтому коридор допустимых изменений будет, как и двумя неделями ранее, в границах

Как добавляет Лесной, относительная стабильность на валютном рынке будет продолжаться до начала осени.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка До осени не стоит ожидать глобальных "движений" в сторону, например, единого курса. Кроме того, на наличный рынок будет давить нерешенная проблема экспорта украинской сельхозпродукции и активизация наступательных действий ВСУ.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.