В обменниках произошел резкий спад: на сколько подешевел доллар
26 сентября 2023, 09:59Читати новину українською
По состоянию на утро 26 сентября доллар и евро в обменниках при покупке опустились более чем на 40 копеек. В то же время в банках существенных изменений по стоимости курса нет.
Курс валют в банках
- В "Минфин" отметили, что 26 сентября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,65 гривны (без изменений против 25 сентября), а продажа – 38,35 гривны (+5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,5 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,2 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,45 гривны (-41 копейка), а продажа – 38,35 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,3 гривны (-41 копейка), а продажа – 41,09 гривны (+2 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,2 гривны (+8 копеек), а продажа – 38,34 гривны (+7 копеек).
- Евро покупают за 40,78 гривны (-7 копеек), а продают за 41,05 гривны (-5 копеек).
Что будет с курсом на этой неделе
В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что динамичный рост курса на прошлой неделе определенное время поддерживал панический спрос: доллар пересек отметку в 38,6 гривны, а затем опустился до 38,4 – 38,5 гривны. На этой неделе курс не так "штормит".
На мой взгляд, на этой неделе курс доллара будет находиться в коридоре 37,7 – 38,5 гривен за доллар.
Колебания курса в течение дня еще могут быть ощутимыми, но по прогнозам Золотько гривна в первые дни недели немножко укрепится.Обратите внимание! Произойдет умеренный рост стоимости доллара в конце из-за приближающейся переходной даты и значительных выплат зарплат украинцам.