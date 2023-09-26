В обменниках произошел резкий спад: на сколько подешевел доллар

По состоянию на утро 26 сентября доллар и евро в обменниках при покупке опустились более чем на 40 копеек. В то же время в банках существенных изменений по стоимости курса нет.

Курс валют в банках

В "Минфин" отметили, что 26 сентября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,65 гривны (без изменений против 25 сентября), а продажа – 38,35 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,5 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,2 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,45 гривны (-41 копейка), а продажа – 38,35 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-41 копейка), а продажа – (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,3 гривны (-41 копейка), а продажа – 41,09 гривны (+2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,2 гривны (+8 копеек), а продажа – 38,34 гривны (+7 копеек).

(+8 копеек), а продажа – (+7 копеек). Евро покупают за 40,78 гривны (-7 копеек), а продают за 41,05 гривны (-5 копеек).

Что будет с курсом на этой неделе

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что динамичный рост курса на прошлой неделе определенное время поддерживал панический спрос: доллар пересек отметку в 38,6 гривны, а затем опустился до 38,4 – 38,5 гривны. На этой неделе курс не так "штормит".

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, на этой неделе курс доллара будет находиться в коридоре 37,7 – 38,5 гривен за доллар.

Колебания курса в течение дня еще могут быть ощутимыми, но по прогнозам Золотько гривна в первые дни недели немножко укрепится.

Произойдет умеренный рост стоимости доллара в конце из-за приближающейся переходной даты и значительных выплат зарплат украинцам.