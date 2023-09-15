Цена доллара и евро сегодня: как изменился курс

15 сентября 2023, 10:04
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Сегодня доллар в банках, обменниках и черном рынке почти не изменился. Однако евро начало падать. Существеннее всего валюта опустилась в банках.

Курс валют в банках

  • По данным "Минфина", 15 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,7 гривны (без изменений против 14 сентября), а продажа – 38,35 гривны (+5 копеек).

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  • Наличное евро банки покупают за 40,5 гривны (-15 копеек), а продают в среднем по 41,3 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

  • В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,7 гривны (-2 копейки), а продажа – 38,3 гривны (+8 копейки), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 40,74 гривны (-5 копеек), а продажа – 41,11 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,09 гривны (+4 копейки), а продажа – 38,23 гривны (без изменений).
  • Евро покупают за 40,88 гривны (-7 копеек), а продают за 41,15 гривны (-5 копеек).

Могут отменить курс 36,56 гривны

Стало известно, что Нацбанк откажется от фиксированного курса, а именно 36,56 гривны за доллар. Впрочем, это станет возможным в том случае, когда Украина улучшит экономические показатели, которые согласованы программой с МВФ. Речь идет о показателях:

  • инфляция;
  • реальная рыночная ставка;
  • состояние и объем золотовалютных резервов;
  • ситуация на валютном рынке;
  • финансовая стабильность;
  • риски сохранности.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, цель к улучшению показателей движется.

 

Андрей Пышный

Глава НБУ

Мы должны попасть именно таким образом, чтобы не навредить достижениям, которые имеем сегодня.


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Автор: Валерія Городинська