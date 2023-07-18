Затишье на наличном рынке: сколько стоит доллар и евро сегодня

Американская валюта почти не изменилась за сутки в обменниках, банках и на черном рынке. Незначительные колебания произошли в банках, где цена упала на пять копеек. Почти то же касается европейской валюты.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 18 июля покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,70 гривны (-5 копеек против 17 июля), а продажа – 37,35 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 41 гривну (без изменений), а продают в среднем по 41,75 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,90 гривны (+2 копейки), а продажа – 37,27 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(+2 копейки), а продажа – (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,10 гривны (-3 копейки), а продажа – 41,75 гривны (+11 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37, 09 гривны (+1 копейка), а продажа – 37,18 гривны (-1 копейка).

(+1 копейка), а продажа – (-1 копейка). Евро покупают по 41,30 гривны (+5 копеек), а продают за 41,50 гривны (+3 копейки).

Что было с курсом прошлой недели

Банкирша Анна Золотько рассказала для 24 Каналу, что на прошлой неделе спрос на иностранную валюту со стороны населения заметно сократился Следовательно, если в июне в течение дня физлица покупали на 8 – 10 миллионов долларов больше, чем продавали, то на прошлой неделе показатель не превышал 5 миллионов долларов.

Собеседница добавляет, что это повлекло за собой небольшое укрепление национальной валюты — в конце прошлой недели курс продажи доллара в небанковских обменниках упал до 37,12 – 37,16 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Похожие тенденции на валютном рынке банкирша ожидает и на этой неделе. Значительного потенциала для снижения курса сейчас немного – наличный курс очень близок к котировкам МВРУ, так что банковские учреждения не имеют мотивации к дальнейшему снижению, чем сдерживают удешевление иностранной валюты и в небанковских обменниках. Но небольшая коррекция все же возможна.

Банкирша спрогнозировала, что на этой неделе курс продажи доллара будет колебаться в диапазоне 36,9 – 37,30 гривны. Вместо этого колебания курса покупки может быть существенно глубже – 36,1 – 37,1 гривны.