Доллар резко упал в обменниках: на сколько спустилась цена

За сутки доллар при покупке в обменниках опустился на 40 копеек, в то время евро – на 27 копеек. В банках цена валют лишь немного изменилась от предыдущей.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 20 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,85 гривны (-5 копеек против 19 июня), а продажа – 37,30 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,22 гривны (-7 копеек), а продают в среднем по 40,90 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,47 гривны (-40 копеек), а продажа – 37,30 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(-40 копеек), а продажа – (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,22 гривны (-27 копеек), а продажа – 40,92 гривны (+6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,20 гривны (+9 копеек), а продажа – 37,26 гривны (+5 копеек).

(+9 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают по 40,65 гривны (+5 копеек), а продают за 40,80 гривны (без изменений).

Чего ждать от курса доллара

Как рассказывает экономист Алексей Плотников, валютному рынку сейчас царит относительное спокойствие. Следовательно, до конца июня наличный курс не будет переходить на новый уровень.

В этот период доллар

именно эти показатели являются курсовой подушкой безопасности.

Однако ситуация может измениться из-за определенных факторов, а это события на фронте и возможное решение НБУ о возвращении к рыночному курсообразованию.

Алексей Плотников Доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Но я не вижу пока каких-либо предпосылок, чтобы именно в июне Нацбанк начал отходить от действующей практики регулирования курса.