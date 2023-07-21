Резко опустился в обменниках, но в банках затишье: что сейчас с курсом валют

21 июля 2023, 09:56
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Уже несколько дней доллар в банках остановился на психологической отметке. Евро в обменниках резко опустилось при покупке – до более 40 копеек.

Курс валют в банках

  • По данным "Минфина", 21 июля покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,70 гривны (без изменений против 20 июля), а продажа – 37,30 гривны (без изменений).

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  • Наличное евро банки покупают за 41 гривну (без изменений), а продают в среднем по 41,70 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

  • В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,76 гривны (-5 копеек), а продажа – 37,28 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 40,83 гривны (-41 копейка), а продажа – 41,65 гривны (-4 копейки).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,10 гривны (+2 копейки), а продажа – 37,20 гривны (+2 копейки).
  • Евро покупают по 41,30 гривны (-6 копеек), а продают за 41,55 гривны (без изменений).

Что будет влиять на валютный рынок

В комментарии 24 Каналу Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, отметил, что курсовой коридор колебаний сохранится на уровне 36,7 – 37,3 гривны за доллар 41 – 42 гривен за евро.

 

Тарас Лесной

Начальник департамента казначейства Глобус Банка

Наличный курс будет колебаться ближе к уровню официального курса, а на курс евро будет влиять соотношение пары доллар/евро на международном рынке.

А главными факторами влияния такой стабильности будут:

  • Мощная макрофинансовая помощь со стороны стран-партнеров Украины по последним положительным новостям – планы Евросоюза выделить к 2027 году 17 миллиардов евро.
  • Постепенное развитие экономики в сверхсложных условиях войны. Речь идет не только о крупном бизнесе, но и о развитии малого и среднего бизнеса, в частности, благодаря участию предпринимателей в государственной программе льготного кредитования "5-7-9".
  • Экспортный потенциал, а это видоизмененное зерновое соглашение и гарантии Турции о безопасной транспортировке продукции АПК в страны Азии и Африки. Это может положительно сказаться на объемах экспорта и уровне валютных поступлениях.
  • Военные достижения ВСУ, успешные действия по освобождению украинских территорий от врага (косвенный, но существенный фактор, прежде всего, формирующий общественные настроения).
  • Реализация стратегии НБУ по постепенной либерализации валютного рынка: ожидаемый возврат к инфляционному таргетированию с гибким обменным курсом.

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Автор: Валерія Городинська