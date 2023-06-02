Соединение в один курс: будет ли доллар на уровне официального

В экспертной среде все чаще предполагают, что наличный курс может сравниться с официальной. Благодаря взвешенной политике НБУ это может случиться даже этой осенью. Напомним, что курс за последний месяц существенно опустился в цене до 37,3 – 37,4 гривны.

Когда наличный курс может быть на уровне официального

В комментарии 24 Каналу Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, рассказывает, что вполне вероятно, что официальный, банковский и обменные курсы могут постепенно соединяться в один этой осенью.

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Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Учитывая усовершенствованную НБУ институционную стратегию "Финансовая крепость Украины", особенно, что касается цели устойчивой гривны, можем предположить, что ближе к осени появятся определенные признаки постепенного "соединения" официального, банковского и курса обменников в один курс.

По словам эксперта, грамотная и взвешенная политика регулятора, среди прочего отчасти основывающаяся на взятых обязательствах перед МВФ (четырехлетняя программа сотрудничества с выделением 15,6 миллиарда долларов), будет направлена на уменьшение межкурсовой разницы.

По идее, до "воссоединения" с нынешних 2—2,5% разница между официальным курсом и курсом обменников может еще больше сократиться до 1–1,5%.

А постепенная унификация курса будет способствовать возвращению гибкого курса, снятию доли валютных ограничений и т.д.

Курс летом: чего ждать

Еще прогнозами экспертов в начале июня существенных изменений по курсу доллара не предусматриваются. Итак, диапазон в котором будет находиться курс будет на уровне 37 – 38 гривен за доллар.

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital, заметил, что наличный курс может не только сравниться с официальным, но и упасть ниже его уровня. Но это продлится очень недолго.

На это может влиять только баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке. То есть, если будет больше желающих продать доллар – например, чтобы вложиться в гривневые депозиты или гривневые ОВГЗ. Такая возможность есть. Но если такое будет, то очень непродолжительно,

– говорит Паращий.