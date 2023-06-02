Коли готівковий курс може бути на рівні офіційного

У коментарі 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, розповідає, що цілком ймовірно, що офіційний, банківський та курси обмінників можуть поступово з'єднуватися в один цієї осені.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З огляду на вдосконалену НБУ інституційну стратегію "Фінансова фортеця України", особливо, що стосується мети стійкої гривні, можемо припустити, що ближче до осені з’являться певні ознаки поступового "з’єднання" офіційного, банківського та курсу обмінників в один курс.

За словами експерта, грамотна і зважена політика регулятора, яка поміж іншим почасти ґрунтується на взятих зобов’язаннях перед МВФ (чотирирічна програма співпраці з виділенням 15,6 мільярда доларів), буде спрямована на зменшення міжкурсової різниці.

Вірогідно, до "возз’єднання" з теперішніх 2—2,5% різниця між офіційним курсом і курсом обмінників може ще більше скоротитися – до 1–1,5%.

А поступова уніфікація курсу сприятиме поверненню гнучкого курсу, зняття частки валютних обмежень тощо.

Курс влітку: чого чекати

Ща прогнозами експертів на початку червня суттєвих змін щодо курсу долара не передбачаються. Отже, діапазон у якому буде знаходитися курсу буде на рівні 37 – 38 гривень за долар.

Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital, зауважив, що готівковий курсу може не тільки зрівнятися з офіційним, а й впасти нижче його рівня. Але це триватиме дуже недовго.

На це може впливати виключно баланс попиту і пропозиції на готівковому валютному ринку. Тобто, якщо буде більше охочих продати долар – наприклад, для того, щоб вкластися в гривневі депозити чи гривневі ОВДП. Така можливість є. Але якщо таке буде, то дуже нетривало,

– каже Паращій.