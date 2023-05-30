Що буде з курсом у червні

В експертному середовищі прогнозують, що у червні суттєвих змін на готівковому ринку валюти не буде. Курс перебуватиме на рівні 37 – 38 гривень за долар.

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Втім, зазначає експерт Олександр Хмелевський, воєнні події можуть "викликати паніку та збільшити попит на готівкову валюту". Такими він називає:

загострення бойових дій;

ворожі атаки на критичну інфраструктуру та житлові будинки.

Олександр Хмелевський Економічний експерт, кандидат економічних наук Однак суттєвої девальвації готівкової гривні в червні не очікується. Курс коливатиметься в межах 37 – 38 грн за долар.

Восени ситуація може змінитись

Тим часом, у червні НБУ має підготувати план заходів щодо послаблення валютних обмежень – на вимогу Міжнародного валютного фонду. Однак, зазначає Хмелевський, навряд чи валютні обмеження будуть зняті до закінчення війни.

У зв'язку з цим він прогнозує, що на початку літа Нацбанк збереже офіційний валютний курс без змін.

Разом з тим, зазначає експерт, у 2023 році в Україні спостерігається збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі. За його словами, це пов’язано з тим, що:

поступово відновлюється споживчий попит і більше товарів ввозиться з-за кордону;

експорт не зростає;

через блокування Росією зернового коридору та обмеження ЄС на імпорт української аграрної продукції спостерігається скорочення валютних надходжень.

Крім того, зауважує Хмелевський, у травні надходження від іноземних партнерів будуть меншими, ніж у квітні. Що може призвести до певного скорочення валютних резервів.

Якщо ж дефіцит зовнішньої торгівлі продовжить збільшуватись, а надходження від міжнародних партнерів скорочуватись, резюмує експерт, не виключено, що восени Нацбанк буде змушений провести девальвацію гривні. Тобто, ослабити її офіційний курс.

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