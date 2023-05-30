Что будет с курсом в июне
В экспертной среде прогнозируют, что в июне значительных изменений на наличном рынке валюты не будет. Курс будет на уровне 37 – 38 гривен за доллар.
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Впрочем, отмечает эксперт Александр Хмелевский, военные события могут "вызвать панику и увеличить спрос на наличную валюту". Такими он называет:
- обострение боевых действий;
- вражеские атаки на критическую инфраструктуру и жилые дома.
Однако существенной девальвации наличной гривны в июне не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37 – 38 грн за доллар.
Осенью ситуация может измениться
Между тем, в июне НБУ должен подготовить план мер по ослаблению валютных ограничений – по требованию Международного валютного фонда. Однако, отмечает Хмелевский, вряд ли валютные ограничения будут сняты до окончания войны.
В этой связи он прогнозирует, что в начале лета Нацбанк сохранит официальный валютный курс без изменений.
Вместе с тем, отмечает эксперт, в 2023 году в Украине наблюдается увеличение дефицита внешней торговли. По его словам, это связано с тем, что:
- постепенно восстанавливается потребительский спрос и больше товаров ввозится из-за границы;
- экспорт не растет;
- из-за блокирования Россией зернового коридора и ограничения ЕС на импорт украинской аграрной продукции наблюдается сокращение валютных поступлений.
Кроме того, отмечает Хмелевский, в мае поступления от иностранных партнеров будут меньше, чем в апреле. Что может привести к определенному сокращению валютных резервов.
Если дефицит внешней торговли продолжит увеличиваться, а поступления от международных партнеров сокращаться, резюмирует эксперт, не исключено, что осенью Нацбанк будет вынужден провести девальвацию гривны. То есть ослабить ее официальный курс.
Какой курс сегодня
- Утром 30 мая банки продавали доллар по 37,55 гривны, а покупали по 37,25 гривны.
- Обменники – по 37,55 гривны и 36,96 гривны соответственно.
- На черном рынке курс установили на уровне 37,4 гривны в покупке и 37,49 гривны в продаже.