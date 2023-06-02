Когда наличный курс может быть на уровне официального
В комментарии 24 Каналу Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, рассказывает, что вполне вероятно, что официальный, банковский и обменные курсы могут постепенно соединяться в один этой осенью.
Читайте также Курс в начале лета: может ли доллар резко полететь вниз
Учитывая усовершенствованную НБУ институционную стратегию "Финансовая крепость Украины", особенно, что касается цели устойчивой гривны, можем предположить, что ближе к осени появятся определенные признаки постепенного "соединения" официального, банковского и курса обменников в один курс.
По словам эксперта, грамотная и взвешенная политика регулятора, среди прочего отчасти основывающаяся на взятых обязательствах перед МВФ (четырехлетняя программа сотрудничества с выделением 15,6 миллиарда долларов), будет направлена на уменьшение межкурсовой разницы.
- По идее, до "воссоединения" с нынешних 2—2,5% разница между официальным курсом и курсом обменников может еще больше сократиться до 1–1,5%.
- А постепенная унификация курса будет способствовать возвращению гибкого курса, снятию доли валютных ограничений и т.д.
Курс летом: чего ждать
Еще прогнозами экспертов в начале июня существенных изменений по курсу доллара не предусматриваются. Итак, диапазон в котором будет находиться курс будет на уровне 37 – 38 гривен за доллар.
Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital, заметил, что наличный курс может не только сравниться с официальным, но и упасть ниже его уровня. Но это продлится очень недолго.
На это может влиять только баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке. То есть, если будет больше желающих продать доллар – например, чтобы вложиться в гривневые депозиты или гривневые ОВГЗ. Такая возможность есть. Но если такое будет, то очень непродолжительно,
– говорит Паращий.