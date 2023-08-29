Безналичный рынок важнее: почему не стоит паниковать из-за роста наличного доллара

После новостей о том, что доллар вырос на наличном рынке засуетились. Впрочем, как рассказывает эксперт, наличный – это всего 10% от всех продаж. Более важна именно безналичность, на которой проводят все импортные и экспортные операции.

На безналичке проводят все операции

Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Гетман комментируя резкий рост доллара на наличном рынке говорит, что происходящее в обменниках – это мелкие ситуации. Для сравнения эксперт объясняет работу на безналичном рынке, межбанке.

Читайте также Курс валют в конце августа: стоит ли украинцам покупать валюту

Именно на этом рынке проходят все ключевые операции: экспортно-импортные и банковские операции, конвертации, вся аграрная и металлургическая продукция. Все продается или покупается по курсу НБУ – 36,6 гривны.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы Сейчас вполне прогнозируемая и стабильная ситуация. Нацбанку хватает на все, чтобы "сглаживать" любые колебания и удовлетворять потребности экспортеров/импортеров.

Рекордные золотовалютные резервы

Гетман добавляет, что по состоянию на сегодняшний день золотовалютные резервы Украины превысили 41 миллиард долларов.

Это рекордная сумма за все годы независимости Украины,

– говорит он.

По информации МВФ и НБУ, в декабре 2022 года сумма резервов составила около 28,5 миллиарда долларов. За более чем полгода эта цифра выросла на более чем 13 миллиардов долларов.

Золотовалютные резервы или международные валютные резервы – это внешние высоколиквидные активы, которые под надзором правительства Украины и Нацбанка. Они рассчитываются по долларам США.

Как отмечает экономист, в Украину валюта от партнеров поступает с избытком. Это касается безналичного рынка, который составляет 90% всех продаж.

А 10% – это наличный рынок, на который влияет что угодно. А именно ситуация на черном рынке, когда увеличивается работа теневых схем,

– объясняет собеседник.

В конце августа курс может продолжаться до 39 гривен.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал банкир Тарас Лесовой. По его прогнозам, рынок будет находиться в ожидании либерализации. Поэтому вряд ли произойдет что-то особенное, или исключительное.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" В течение 28 августа – 3 сентября курсовые коридоры составят 38 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро. Разница между курсом покупки и продаж не превысит 0,5 гривен, а текущие колебания будут в пределах 0,1 – 0,5 гривен.

На стабильность рынка в этот период будет влиять: