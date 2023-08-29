На безготівці проводять усі операції

Під час розмови з 24 Каналом економіст Олег Гетман коментуючи різкий ріст долара на готівковому ринку каже, що те, що відбувається в обмінниках – це дрібні ситуації. Для порівняння експерт пояснює роботу на безготівковому ринку, міжбанком.

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Саме на цьому ринку відбуваються усі ключові операції: експортно-імпортні та банківські операції, конвертації, вся аграрна та металургійна продукція. Усе продається або купляється по курсу НБУ – 36,6 гривні.

Олег Гетман Фахівець Економічної експертної платформи Зараз цілком прогнозована та стабільна ситуація. Нацбанку вистачає на все, щоб "згладжувати" будь-які коливання та задовольняти потреби експортерів/імпортерів.

Рекордні золотовалютні резерви

Гетман додає, що станом на сьогодні золотовалютні резерви України перевищили 41 мільярд доларів.

Це рекордна сума за усі роки незалежності України,

– каже він.

За інформацією МВФ та НБУ, у грудні 2022 року сума резервів становила майже 28,5 мільярда доларів. За понад пів року ця цифра виросла на більше, як 13 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! Золотовалютні резерви або міжнародні валютні резерви – це зовнішні високоліквідні активи, які є під наглядом уряду України та Нацбанку. Вони розраховуються у доларах США.

Як зауважує економіст, в Україну валюта від партнерів надходить з надлишком. Це стосується безготівкового ринку, який складає 90% від усіх продажів.

А 10% – це готівковий ринок, на який впливає будь-що. Як-от ситуація на чорному ринку, коли збільшується робота тіньових схем,

– пояснює співрозмовник.

Наприкінці серпня курс може тяжіти до 39 гривень

Про це у коментарі 24 Каналу розповів банкір Тарас Лєсовий. За його прогнозами ринок перебуватиме в очікуванні лібералізації. А тому навряд станеться щось особливе, чи виняткове.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Протягом 28 серпня – 3 вересня курсові коридори складуть 38 – 39 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро. Різниця між курсом покупки та продажу не перевищить 0,5 гривень, а поточні коливання будуть в межах 0,1 – 0,5 гривень.

На стабільність ринку у цей період впливатиме: