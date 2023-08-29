На безготівці проводять усі операції
Під час розмови з 24 Каналом економіст Олег Гетман коментуючи різкий ріст долара на готівковому ринку каже, що те, що відбувається в обмінниках – це дрібні ситуації. Для порівняння експерт пояснює роботу на безготівковому ринку, міжбанком.
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Саме на цьому ринку відбуваються усі ключові операції: експортно-імпортні та банківські операції, конвертації, вся аграрна та металургійна продукція. Усе продається або купляється по курсу НБУ – 36,6 гривні.
Зараз цілком прогнозована та стабільна ситуація. Нацбанку вистачає на все, щоб "згладжувати" будь-які коливання та задовольняти потреби експортерів/імпортерів.
Рекордні золотовалютні резерви
Гетман додає, що станом на сьогодні золотовалютні резерви України перевищили 41 мільярд доларів.
Це рекордна сума за усі роки незалежності України,
– каже він.
За інформацією МВФ та НБУ, у грудні 2022 року сума резервів становила майже 28,5 мільярда доларів. За понад пів року ця цифра виросла на більше, як 13 мільярдів доларів.
Як зауважує економіст, в Україну валюта від партнерів надходить з надлишком. Це стосується безготівкового ринку, який складає 90% від усіх продажів.
А 10% – це готівковий ринок, на який впливає будь-що. Як-от ситуація на чорному ринку, коли збільшується робота тіньових схем,
– пояснює співрозмовник.
Наприкінці серпня курс може тяжіти до 39 гривень
Про це у коментарі 24 Каналу розповів банкір Тарас Лєсовий. За його прогнозами ринок перебуватиме в очікуванні лібералізації. А тому навряд станеться щось особливе, чи виняткове.
Протягом 28 серпня – 3 вересня курсові коридори складуть 38 – 39 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро. Різниця між курсом покупки та продажу не перевищить 0,5 гривень, а поточні коливання будуть в межах 0,1 – 0,5 гривень.
На стабільність ринку у цей період впливатиме:
- обсяги отримуваної міжнародної допомоги, дають змогу надалі покривати бюджетні видатки та формувати міжнародні валютні резерви України;
- економічна ситуація в країні змінюється в позитивну сторону;
- розв’язання проблеми "зернового експорту" – пошук шляхів експорту;
- поступове звільнення України від ворога.