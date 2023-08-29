На безналичке проводят все операции

Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Гетман комментируя резкий рост доллара на наличном рынке говорит, что происходящее в обменниках – это мелкие ситуации. Для сравнения эксперт объясняет работу на безналичном рынке, межбанке.

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Именно на этом рынке проходят все ключевые операции: экспортно-импортные и банковские операции, конвертации, вся аграрная и металлургическая продукция. Все продается или покупается по курсу НБУ – 36,6 гривны.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы Сейчас вполне прогнозируемая и стабильная ситуация. Нацбанку хватает на все, чтобы "сглаживать" любые колебания и удовлетворять потребности экспортеров/импортеров.

Рекордные золотовалютные резервы

Гетман добавляет, что по состоянию на сегодняшний день золотовалютные резервы Украины превысили 41 миллиард долларов.

Это рекордная сумма за все годы независимости Украины,

– говорит он.

По информации МВФ и НБУ, в декабре 2022 года сумма резервов составила около 28,5 миллиарда долларов. За более чем полгода эта цифра выросла на более чем 13 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Золотовалютные резервы или международные валютные резервы – это внешние высоколиквидные активы, которые под надзором правительства Украины и Нацбанка. Они рассчитываются по долларам США.

Как отмечает экономист, в Украину валюта от партнеров поступает с избытком. Это касается безналичного рынка, который составляет 90% всех продаж.

А 10% – это наличный рынок, на который влияет что угодно. А именно ситуация на черном рынке, когда увеличивается работа теневых схем,

– объясняет собеседник.

В конце августа курс может продолжаться до 39 гривен.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал банкир Тарас Лесовой. По его прогнозам, рынок будет находиться в ожидании либерализации. Поэтому вряд ли произойдет что-то особенное, или исключительное.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" В течение 28 августа – 3 сентября курсовые коридоры составят 38 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро. Разница между курсом покупки и продаж не превысит 0,5 гривен, а текущие колебания будут в пределах 0,1 – 0,5 гривен.

На стабильность рынка в этот период будет влиять: