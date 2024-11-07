Впервые за год: наличный курс доллара упал

Средний курс продажи наличного доллара в октябре упал на 0,1% –до 41,52 гривны. Такая ситуация случилась впервые с начала февраля.

Курс доллара

Курс вырос на 9,8% по сравнению с декабрем 2023 года. Это примерно на 3,96 гривны, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Сейчас курс доллара находится под контролем НБУ, который регулирует ситуацию благодаря интервенциям и межбанковскому валютному рынку.

В прошлом месяце курс доллара на межбанке почти не менялся и составлял в среднем 41,24 гривны за доллар.

Заметьте! Официальный курс за месяц вырос на 0,3% – до 41,27 гривны за доллар. А с начала года он подорожал на 8,7%.

Важно отметить, что наличный курс сейчас зависит от межбанка, ведь банки продают доллары, купленные у НБУ, населению. В октябре он колебался на уровне 41,50 гривны за доллар.