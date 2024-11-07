Курс долара

Курс зріс на 9,8% порівняно з груднем 2023 року. Це приблизно на 3,96 гривні, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Наразі курс долара знаходиться під контролем НБУ, який регулює ситуація завдяки інтервенціям та міжбанківському валютному ринку.

Минулого місяця курс долара на міжбанку майже не змінювався і становив у середньому 41,24 гривні за долар.

Зауважте! Офіційний курс за місяць зріс на 0,3% – до 41,27 гривні за долар. А з початку року він подорожчав на 8,7%.

Важливо зазначити, що готівковий курс нині залежить від міжбанку, адже банки продають долари, куплені у НБУ, населенню. У жовні він коливався на рівні 41,50 гривні за долар.