Будет ли резко падать доллар и дальше: эксперты рассказали чего стоит ждать в ближайшее время
Доллар сегодня с утра удивил резким спадом цены. Американская валюта впервые за более долгое время опустилась до 37 гривен в банках, а в обменниках составила ниже 37 гривен. Будет ли тенденция на спад продолжаться и дальше – читайте в тексте.
Напоминаем, что 5 июня доллар в банках остановился при покупке на отметке 37 гривен, а в обменниках – на 36,92 гривны. Эксперты даже предполагают, что если доллар будет дальше падать, наличный курс и официальный могут соединиться.
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Нынешняя ситуация с курсом – не показатель
Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Гетман заметил, что мы наблюдаем в обменниках – наличный доллар и это лишь десятая доля происходящего на торгах ежедневно на безналичном рынке, межбанке.
Единственное, что это показывает – настроения спекулянтов, валютных махинаторов и панического населения. Потому ориентироваться на это не стоит, говорит Гетман.
Курс у нас сейчас достаточно стабилен. Есть все основания для того, чтобы безналичный курс, а это 90% всех сделок, сохранялся стабильно. НБУ даже собираются делать смягчение и переходить к плавающему валютному курсу в ближайшие месяцы.
Что касается валютного курса, то оснований на бешеный рост сейчас точно нет. А оснований, чтобы он укреплялся, а гривна крепла, тоже не имеет.
Курс колеблется в рамках плюс-минус 1—2 гривны и, в принципе, людям не следует обращать внимание на это. Ведь этот курс важен больше для контрабандистов, закупающих "черный" товар, для определенных "схемщиков" и манипулянтов, а также для тех, кто хочет под подушкой хранить евро и доллары.
– добавляет собеседник.
Наличный курс на уровне 36,6: когда такое возможно
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что ближе к осени появятся определенные признаки постепенного "соединения".
Учитывая усовершенствованную НБУ институционную стратегию "Финансовая крепость Украины", особенно, что касается цели устойчивой гривны, можем предположить, что ближе к осени появятся определенные признаки постепенного "соединения" официального, банковского и обменных курсов в один курс..
Похожее мнение предположил и руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. Он не исключает вероятности, что наличный курс может опуститься ниже официального.
На это может влиять только баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке. То есть, если будет больше желающих продать доллар – например, чтобы вложиться в гривневые депозиты или гривневые ОВГЗ. Такая возможность есть. Но если такое будет, то очень непродолжительно.
Кроме того, по мнению эксперта, доллар может находиться в то время в диапазоне от 36,5 до 37,5 гривны.
Чего ждать от курса этой недели
По словам банкирши Анны Золотько, в начале июня гривна начала стремительно укрепляться. Такой тренд, по словам Золотько, ограничивает спрос и увеличивает предложение:
- те из украинцев, кто планировал продать доллары или евро, пытаются это сделать как можно раньше;
- а покупатели, напротив, выжидают на более приемлемый курс.
По моему мнению, на этой неделе стоимость американского доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 37 – 37,6 гривны за доллар.