Доллар подешевел повсюду, кроме банков: как изменилась валюта за выходные

Американская валюта опустилась в цене наиболее существенно в обменниках. Однако в банках, наоборот, наблюдается тенденция на рост. Евро же продолжает катиться вниз.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 29 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,25 гривны (+10 копеек против 26 мая), а купить за 37,65 гривны (+5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,15 гривны (-12 копеек), а продают в среднем по 40,75 гривны (-9 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,20 гривны (-11 копеек), а продают – за 37,51 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.

(-11 копеек), а продают – за (-3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,18 гривны (-7 копеек), а продажа – 40,58 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,35 гривны (-14 копеек), а продажа – 37,48 гривны (-10 копеек).

(-14 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают по 40,42 гривны (-13 копеек), а продают за 40,58 гривны (-14 копеек).

Курс в июне на уровне официального: возможно ли такое

В комментарии 24 Каналу руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий рассказал, что в июне ситуация на наличном валютном рынке будет стабильной и не будет отличаться от майской.

По его прогнозам доллар будет находиться на уровне от 36,5 до 37,5 гривны.

В то же время эксперт предполагает, что наличный курс может упасть и ниже официального уровня. Такая вероятность минимальна, а если она возникнет, продлится недолго.

На это может влиять только баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке. То есть, если будет больше желающих продать доллар – например, чтобы вложиться в гривневые депозиты или гривневые ОВГЗ. Такая возможность есть. Но если такое будет, то очень непродолжительно,

– добавил Паращий.

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