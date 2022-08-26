Пострадает ли бизнес

Эксперты, опрошенные 24 каналом , имеют разные мнения по поводу того, пострадает ли бизнес от противоречивого налога. Чтобы разобраться, какие риски действительно существуют, мы также спросили мнение и самого бизнеса.

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Почему бизнес может пострадать

Илья Несходовский рассказывает, что поскольку сейчас бизнес в Украине не обязан продавать поступающую из-за рубежа валюту, то экспортеры частично превратятся в импортеров, или, например, будут торговать переуступкой долга. Это, кстати, в Украине не запрещено. Или юристы будут разрабатывать другие механизмы, чтобы валюта, поступившая в результате осуществления экспортных операций, шла на импорт.

Илья Несходовский Директор Института социально-экономической трансформации Самая большая проблема предлагаемого валютного сбора – это то, что бизнес достаточно легко перейдет на использование схем, которые уменьшат не только объем закупки валюты под импорт, но и соответствующие объемы предложения. Следовательно, ожидаемый эффект для государства от введения этого налога достигнут не будет.

По мнению эксперта, от внедрения 10% сбора пострадает "белый" бизнес, потому что "схемные" бизнесы окажутся в более выгодных конкурентных условиях. И речь не идет о схемах нарушения украинского законодательства, все будет в рамках законодательства.

При этом говорить, например, о том, что в результате введения валютного сбора в значительной степени пострадают экспортеры, не стоит. Следует понимать, что покупая сырье, производя из него продукцию, продавая его затем на экспорт и получая валютную выручку, бизнес не обязан продавать валюту. А значит, ему не нужно и покупать эту валюту. Она направляется на покупку сырья. Поэтому здесь мы иногда можем иметь дело с манипуляциями со стороны экспортеров.

Бизнес может не пострадать

Вместе с тем, есть и альтернативные мнения. К примеру, Сергей Фурса не соглашается с Несходовским. Он считает, что от введения сбора на валютообменные операции по покупке всех импортных товаров и услуг бизнес не пострадает.

Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Вряд ли эта инициатива критически повлияет на украинский бизнес, зависимый от импортных комплектующих – просто их товары станут на 10% дороже. Разговоры же о том, что украинский бизнес, и в частности экспортеры, потеряют доходы и долю рынка, – это все бред и жалоба.

Все должны понять: если будет потеряна макроэкономическая стабильность, то потери всех будут в разы больше. И нежелание вводить такой налог – это инфантильная история, убеждает собеседник 24 канала.

Что думает бизнес: какие есть риски

Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации рассказала 24 каналу, что бизнес видит в инициативе немало рисков . Во-первых, у бизнеса есть опасения, что инициатива может быть расценена странами как дополнительное налогообложение импорта, в частности дискриминационное мероприятие относительно товаров и услуг из стран, которые предоставили украинским товарам режим наибольшего содействия и отменили пошлины (поскольку в соответствии с Регламентом ЕС Украина должна воздержаться от применение новых импортных пошлин или любых других платежей по импорту и т.п.).

Кроме того, дополнительный налог неизбежно отразится на ценах для конечного потребителя, что приведет к удорожанию продукции, в том числе социально значимой, соответственно, покупательная способность населения может еще больше снизиться .

Анна Деревянко Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Кроме того, дополнительное налогообложение валютных операций может привести к увеличению давления исключительно на "белый" бизнес , официально уплачивающий налоги. А теневой сектор экономики, работающий с наличными валютными средствами или по другим "схемам" расчетов, останется в конкурентном преимуществе.

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