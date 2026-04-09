НДС для ФЛП: кого обяжут платить налог и как переведут на новую систему

В Украине вскоре могут принять законопроект о НДС для предпринимателей. Так, бизнесы, которые имеют годовой доход более 4 миллионов гривен, будут платить налог на добавленную стоимость. Однако открытым пока остается вопрос, как именно ФЛП переведут на новую систему налогообложения и какие периоды доходности будут учитывать.

Что известно о НДС для ФЛП и когда вступит в силу закон?

О том, кому из предпринимателей нужно будет платить НДС, говорится на ресурсе go-deal-brokers.

В ближайшее время правительство может принять законопроект по требованию МВФ по НДС (налог на добавленную стоимость) для ФЛП.

Согласно новому проекту закона от 1 января 2027 года физические лица-предприниматели и юридические лица, которые сейчас платят единый налог (упрощенку) обязаны перейти на НДС.

Обратите внимание! Депутаты пока не приняли законопроект. Речь идет об условиях, которые предлагает проект. Но в силу они вступят только тогда, когда за них проголосуют в Раде.

Обновление коснется тех налогоплательщиков, которые имеют годовой доход более 4 миллионов гривен.

То есть, если бизнес ежемесячно получает около 333 тысяч гривен, ему нужно будет платить налог на добавленную стоимость, который в Украине составляет 20%.

Если законопроект о НДС для ФЛП примут, налоговая планирует перерегистрировать бизнес автоматически. То есть на основе налоговых деклараций за 2025 год и квартальных отчетов за 2026 год госорганы самостоятельно сформируют списки налогоплательщиков и соответственно переведут предпринимателей на другую систему налогообложения.

Обратите внимание! Доходы за 2026 год является основным основанием для того, чтобы с 1 января 2027 года перевести ФЛП на НДС-регистрацию, или нет.

Поскольку на новую систему нужно будет перейти быстро, в законопроекте предлагают смягченные условия на начало. Так, в первый квартал 2027 года ФЛП фактически будут жить без НДС. В этот период не нужно будет подавать необходимую отчетность и составлять налоговые накладные. В частности для бизнеса не будут начислять налоговые обязательства по НДС.

Полноценно проект может заработать только со второго квартала 2027 года. В этот же период нужно будет подать первую декларацию по НДС.

В то же время до конца 2027 года будет действовать так называемый льготный режим, при котором первые 5 нарушений будут наказывать только 1 гривной за каждое. Речь идет об ошибках в отчетности или просроченных дедлайнах в регистрации накладных.

Что еще известно о законопроекте о НДС для ФЛП?

В частности нужно вспомнить, что сначала МВФ предлагал ввести налог на добавленную стоимость для предпринимателей с годовым оборотом от 1 миллиона гривен. Однако, в обществе и среди предпринимателей раскритиковали такое требование. Поэтому впоследствии Фонд пошел на смягчение условий. В окончательном варианте законопроекта указали 4 миллиона дохода, как порог для регистрации на НДС.

Как отмечалось ранее, чтобы в 2027 году перерегистрировать ФЛП на НДС налоговая будет учитывать доходы бизнеса за 2026 год. Однако, в законопроекте есть уточнение, пишет Судебно-юридическая газета.

За основу для перевода бизнеса на налог на добавленную стоимость, налоговая будет учитывать:

четвертый квартал 2025 года;

первый – третий кварталы 2026 года.

Иными словами, это ситуация правовой непредсказуемости. Ведь в 2025 году, когда предприниматель планировал деятельность ФЛП, он мог еще не знать о будущем законопроекте и уровне доходов. Последний сейчас может стать признаком для принудительного изменения системы налогообложения.

