Для украинцев отменили налог на землю: кого это касается

В связи с полномасштабной войной значительная часть украинских земель стала временно непригодной для использования. Поэтому Зеленский подписал закон, освобождающий часть граждан от налогов.

Кто больше будет платить налог на землю

Президент подписал закон №7632, освобождающий аграриев и владельцев пострадавших от войны земель, от уплаты налогов. Речь идет о территориях, где ведутся боевые действия, или же они заминированы, загрязнены, оккупированы.

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Их собственники и арендаторы освобождаются от минимального налогового обязательства, единого налога на 4 группы. А также платы за землю,

– объяснили в Кабмине.

Какая ситуация с транзитом агропродукции

Еврокомиссия 2 мая запретила импорт четырех украинских агропродуктов в 5 государств ЕС. Речь идет о Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Запретили ввоз таких продуктов:

пшеницы,

кукурузы,

рапса,

семена подсолнечника.

Запрет будет действовать со 2 мая по 5 июня 2023 года. Она направлена на решение логистических проблем, связанных с данной продукцией. За это время она будет импортироваться в другие государства ЕС. Транзит нашей агропродукции через территорию вышеупомянутых 5 стран до сих пор может производиться.

К слову, эти страны пообещали отменить свои ограничения относительно украинской агропродукции. Также Еврокомиссия планирует принять меры по облегчению транзита украинского зерна через "пути солидарности" в другие государства-члены ЕС и третьи страны.