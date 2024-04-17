Наполнение бюджета Украины: кто уплатил самые большие налоги
Источник:Государственная налоговая служба
Бюджет Украины наполняется из разных источников. Значительная часть средств поступает из налогов и сборов.
Кто заплатил самый большой налог
С января по март этого года, наибольшее количество налогов и сборов уплатили представители сферы "Финансовой и страховой деятельности". Их доля от общих поступлений в Сводный бюджет составила 19,3%.
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Также значительный вклад в бюджет принесли такие отрасли:
- "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" уплатили 15,3% от общего объема налогов и сборов;
- "Перерабатывающая промышленность" – 13,4%;
- "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" – 9,9%.
Как изменились показатели за год
За год произошел значительный рост поступлений в бюджет. В частности от отрасли "Финансовая и страховая деятельность", по сравнению с аналогичным периодом (с января по март) уплата увеличилась в 10,5 раза, то есть стала больше на 75,8 миллиарда гривен. В других сферах ситуация следующая:
- "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" – показатель роста составил 26,9% или 14,1 миллиарда гривен;
- "Перерабатывающая промышленность" – 20,5% или на 9,9 миллиарда гривен;
- "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность" – 47,3% – 8,8 миллиарда гривен.