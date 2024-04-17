Наполнение бюджета Украины: кто уплатил самые большие налоги

Бюджет Украины наполняется из разных источников. Значительная часть средств поступает из налогов и сборов.

Кто заплатил самый большой налог

С января по март этого года, наибольшее количество налогов и сборов уплатили представители сферы "Финансовой и страховой деятельности". Их доля от общих поступлений в Сводный бюджет составила 19,3%.

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Также значительный вклад в бюджет принесли такие отрасли:

"Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" уплатили 15,3% от общего объема налогов и сборов;

"Перерабатывающая промышленность" – 13,4%;

"Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" – 9,9%.

Как изменились показатели за год

Сумма поступлений в общий фонд государственного бюджета за январь – март 2024 года составила 693,2 миллиарда гривен.

За год произошел значительный рост поступлений в бюджет. В частности от отрасли "Финансовая и страховая деятельность", по сравнению с аналогичным периодом (с января по март) уплата увеличилась в 10,5 раза, то есть стала больше на 75,8 миллиарда гривен. В других сферах ситуация следующая: