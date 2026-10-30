Новый спор в ЕС: более десятка стран выступают против плана Брюсселя по газу

В Европейском Союзе разгорелся новый спор вокруг энергетической политики. Более десятка стран не поддержали инициативу Еврокомиссии обложить газ налогами выше, чем электроэнергию.

Почему разгорелся конфликт

На встрече министров энергетики в Люксембурге представители стран призвали немедленно отказаться от этой инициативы, опасаясь утратить национальный контроль над тарифами, пишет Euronews.

Среди государств, выступивших против спорного положения:

Германия;

Италия;

Мальта;

Чехия;

Болгария;

Словакия;

Финляндия;

Румыния;

Хорватия;

Польша;

Латвия;

Эстония;

и Венгрия.

Налоговый план Брюсселя связан со стремлением стимулировать домохозяйства и бизнес массово переходить с газа на электроэнергию. Спрос на нее стремительно растет из-за развития промышленности, центров обработки данных и бума электромобилей.

Однако расходы на расширение и содержание европейских электросетей постоянно растут. Это финансовое бремя все чаще перекладывается на потребителей в виде более высоких счетов за свет, что вызывает серьезную обеспокоенность национальных правительств.

Учитывая весьма значительные различия между электросетями и их характеристиками в разных странах Союза, универсального решения для формирования тарифов не существует,

– подчеркнула министр энергетики Швеции Эбба Буш.

Что предлагают страны вместо налогов

Наибольшее возмущение стран вызвало намерение Еврокомиссии самостоятельно устанавливать единые правила расчета платы за пользование электросетями без постоянного согласования с государствами-членами.

Предложения должны предусматривать для государств-членов возможность определять четкие политические приоритеты для проведения амбициозной политики электрификации,

– отметил постоянный представитель Дании при ЕС Серен Якобсен.

Представители Финляндии также заявили, что такие изменения прямо нарушают принципы национальной гибкости.

Обратите внимание! В то же время Испания, Дания и Люксембург в целом поддержали идею Брюсселя, но попросили оставить пространство для маневра на местах.

Напомним, в настоящее время ЕС пытается противостоять "энергетическому шоку, связанному с войной на Ближнем Востоке ". В этом году 25 стран блока потратили почти 18 миллиардов евро на меры поддержки в связи с подорожанием энергоносителей.

На этом фоне Еврокомиссия уже предлагала странам ЕС снижать налоги на электроэнергию по сравнению с газом, увеличивать инвестиции в электросети и отказываться от широких компенсаций потребителям в пользу краткосрочной и адресной помощи.