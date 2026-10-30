Нова суперечка в ЄС: понад десяток країн проти плану Брюсселя щодо газу

Чому спалахнув конфлікт

На зустрічі міністрів енергетики в Люксембурзі представники країн закликали негайно відмовитися від цієї ініціативи, побоюючись втратити національний контроль над тарифами, пише Euronews.

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Серед держав, які виступили проти спірного положення:

Німеччина;

Італія;

Мальта;

Чехія;

Болгарія;

Словаччина;

Фінляндія;

Румунія;

Хорватія;

Польща;

Латвія;

Естонія;

та Угорщина.

Податковий план Брюсселя пов'язаний з прагненням заохотити домогосподарства та бізнес масово переходити з газу на електроенергію. Попит на неї стрімко зростає через розвиток промисловості, центрів обробки даних та бум електромобілів.

Проте витрати на розширення та утримання європейських електромереж постійно збільшуються. Цей фінансовий тягар дедалі частіше перекладають на споживачів через вищі платіжки за світло, що викликає серйозне занепокоєння національних урядів.

З огляду на дуже значні відмінності між електромережами та їхніми характеристиками в різних країнах Союзу, універсального рішення для формування тарифів не існує– наголосила міністерка енергетики Швеції Ебба Буш.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що пропонують країни замість податків

Найбільше обурення країн викликав намір Єврокомісії самостійно встановлювати єдині правила розрахунку плати за користування електромережами без постійного погодження з державами-членами.

Пропозиції мають передбачати для держав-членів можливість визначати чіткі політичні пріоритети для проведення амбітної політики електрифікації– зазначив постійний представник Данії при ЄС Сьорен Якобсен.

Представники Фінляндії також заявили, що такі зміни прямо порушують принципи національної гнучкості.

Зауважте! Водночас Іспанія, Данія та Люксембург загалом підтримали ідею Брюсселя, але попросили залишити простір для маневру на місцях.

Нагадаємо,наразі ЄС намагається протистояти енергетичному шоку, пов'язаному з війною на Близькому Сході. Цього року 25 країн блоку витратили майже 18 мільярдів євро на заходи підтримки у зв'язку з подорожчанням енергоносіїв.

На цьому тлі Єврокомісія вже пропонувала країнам ЄС знижувати податки на електроенергію порівняно з газом, збільшувати інвестиції в електромережі та відмовлятися від широких компенсацій споживачам на користь короткострокової й адресної допомоги.