Новый спор в ЕС: более десятка стран выступают против плана Брюсселя по газу

Более 10 стран выступили против повышения налогов на газ / Фото: Depositphotos
В Европейском Союзе разгорелся новый спор вокруг энергетической политики. Более десятка стран не поддержали инициативу Еврокомиссии обложить газ налогами выше, чем электроэнергию.
Почему разгорелся конфликт
На встрече министров энергетики в Люксембурге представители стран призвали немедленно отказаться от этой инициативы, опасаясь утратить национальный контроль над тарифами, пишет Euronews.
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Среди государств, выступивших против спорного положения:
- Германия;
- Италия;
- Мальта;
- Чехия;
- Болгария;
- Словакия;
- Финляндия;
- Румыния;
- Хорватия;
- Польша;
- Латвия;
- Эстония;
- и Венгрия.
Налоговый план Брюсселя связан со стремлением стимулировать домохозяйства и бизнес массово переходить с газа на электроэнергию. Спрос на нее стремительно растет из-за развития промышленности, центров обработки данных и бума электромобилей.
Однако расходы на расширение и содержание европейских электросетей постоянно растут. Это финансовое бремя все чаще перекладывается на потребителей в виде более высоких счетов за свет, что вызывает серьезную обеспокоенность национальных правительств.
Учитывая весьма значительные различия между электросетями и их характеристиками в разных странах Союза, универсального решения для формирования тарифов не существует
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Что предлагают страны вместо налогов
Наибольшее возмущение стран вызвало намерение Еврокомиссии самостоятельно устанавливать единые правила расчета платы за пользование электросетями без постоянного согласования с государствами-членами.
Предложения должны предусматривать для государств-членов возможность определять четкие политические приоритеты для проведения амбициозной политики электрификации
Представители Финляндии также заявили, что такие изменения прямо нарушают принципы национальной гибкости.
Обратите внимание! В то же время Испания, Дания и Люксембург в целом поддержали идею Брюсселя, но попросили оставить пространство для маневра на местах.
Напомним, в настоящее время ЕС пытается противостоять "энергетическому шоку, связанному с войной на Ближнем Востоке ". В этом году 25 стран блока потратили почти 18 миллиардов евро на меры поддержки в связи с подорожанием энергоносителей.
На этом фоне Еврокомиссия уже предлагала странам ЕС снижать налоги на электроэнергию по сравнению с газом, увеличивать инвестиции в электросети и отказываться от широких компенсаций потребителям в пользу краткосрочной и адресной помощи.
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