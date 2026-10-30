Новый спор в ЕС: более десятка стран выступают против плана Брюсселя по газу

Почему разгорелся конфликт

На встрече министров энергетики в Люксембурге представители стран призвали немедленно отказаться от этой инициативы, опасаясь утратить национальный контроль над тарифами, пишет Euronews.

Adv

популярные видео

Среди государств, выступивших против спорного положения:

Германия;

Италия;

Мальта;

Чехия;

Болгария;

Словакия;

Финляндия;

Румыния;

Хорватия;

Польша;

Латвия;

Эстония;

и Венгрия.

Налоговый план Брюсселя связан со стремлением стимулировать домохозяйства и бизнес массово переходить с газа на электроэнергию. Спрос на нее стремительно растет из-за развития промышленности, центров обработки данных и бума электромобилей.

Однако расходы на расширение и содержание европейских электросетей постоянно растут. Это финансовое бремя все чаще перекладывается на потребителей в виде более высоких счетов за свет, что вызывает серьезную обеспокоенность национальных правительств.

Учитывая весьма значительные различия между электросетями и их характеристиками в разных странах Союза, универсального решения для формирования тарифов не существует– подчеркнула министр энергетики Швеции Эбба Буш.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что предлагают страны вместо налогов

Наибольшее возмущение стран вызвало намерение Еврокомиссии самостоятельно устанавливать единые правила расчета платы за пользование электросетями без постоянного согласования с государствами-членами.

Предложения должны предусматривать для государств-членов возможность определять четкие политические приоритеты для проведения амбициозной политики электрификации– отметил постоянный представитель Дании при ЕС Серен Якобсен.

Представители Финляндии также заявили, что такие изменения прямо нарушают принципы национальной гибкости.

Обратите внимание! В то же время Испания, Дания и Люксембург в целом поддержали идею Брюсселя, но попросили оставить пространство для маневра на местах.

Напомним, в настоящее время ЕС пытается противостоять "энергетическому шоку, связанному с войной на Ближнем Востоке ". В этом году 25 стран блока потратили почти 18 миллиардов евро на меры поддержки в связи с подорожанием энергоносителей.

На этом фоне Еврокомиссия уже предлагала странам ЕС снижать налоги на электроэнергию по сравнению с газом, увеличивать инвестиции в электросети и отказываться от широких компенсаций потребителям в пользу краткосрочной и адресной помощи.