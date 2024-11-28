Налоги вырастут: Марченко рассказал, к чему готовиться украинцам

Положения о налогообложении в ближайшее время могут быть подкорректированы. В частности государство не собирается делать ретроактивных введений по налогам.

Что будет с налогами в Украине

Те внедрения, которые есть в законе о налогообложении, с 1 октября, в ближайшее время могут быть подкорректированы, сказал Сергей Марченко во время пресс-конференции, передает 24 Канал.

Читайте также Бизнес в условиях войны: Марченко озвучил, будут ли поддерживаться предприятия со стороны государства

Закон будет подписан президентом, а потом другой закон подкорректирует предыдущий.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Все необходимые изменения вступят в силу с 1 декабря 2024 года.

В правительстве считают, что такое повышение налогов является приемлемым для украинцев. Все предприниматели, независимо от группы, смогут сделать таким образом свой вклад в работу Вооруженных сил Украины.

В то же время министр отметил, что облагать налогом стипендии, социальные выплаты или пенсии в правительстве не планируют.

Важно! Согласно словам Марченко, все эти изменения являются временными. То есть они вводятся только на время действия военного положения в стране.