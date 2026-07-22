Вместо военного сбора: после войны украинцев может ожидать новый налог

В Украине рассматривают возможность введения нового налога по требованию Международного валютного фонда. Он может заменить военный сбор после окончания полномасштабной войны.

Какой новый налог могут ввести

В качестве одного из вариантов предлагается налог на восстановление. Об этом говорится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике (MEFP) Украины и МВФ, обнародованном после завершения пересмотра программы EFF 21–22 июля 2026 года.

В документе Киев обязался не допустить сокращения налоговых поступлений в той части, которую сейчас обеспечивает военный сбор.

После продления действия 5%-ной ставки военного сбора на три года после завершения военного положения мы обеспечим, чтобы бюджетные доходы не сократились после завершения действия этой меры,

– говорится в меморандуме.

Налог на восстановление вместо военного сбора планируется включить в законодательство, которое будет регулировать переходный период после отмены военного положения.

В МВФ убеждены, что Украина должна обеспечить стабильные налоговые поступления в среднесрочной перспективе. Для этого власти должны заранее решить, что делать после прекращения действия 5-процентного военного сбора.

При этом в меморандуме нет никаких подробностей о том, что:

ставки нового налога;

базы налогообложения;

и даты его введения.

То есть пока речь идет лишь об одном из возможных сценариев, который правительство планирует учесть при подготовке законодательства для переходного периода, наступившего после отмены военного положения.

Напомним, в середине апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому украинцы будут уплачивать военный сбор еще три года после отмены военного положения. Эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности страны и ее послевоенное восстановление.