Який новий податок можуть запровадити

Як один із варіантів пропонують податок на відбудову. Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику (MEFP) України та МВФ, оприлюдненому після завершення перегляду програми EFF 21 – 22 липня 2026 року.

У документі Київ зобов'язався не допустити зменшення податкових надходжень у тій частині, які зараз забезпечує військовий збір.

Після продовження дії 5% ставки військового збору на три роки після завершення воєнного стану ми забезпечимо, щоб бюджетні доходи не скоротилися після завершення дії цього заходу,

– йдеться у меморандумі.

Податок на відбудову замість військового збору планують включити до законодавства, яке регулюватиме перехідний період після скасування воєнного стану.

У МВФ переконані, що Україна має забезпечити стабільні податкові надходження у середньостроковій перспективі. Для цього влада повинна заздалегідь вирішити, що робити після завершення дії 5% військового збору.

При цьому у меморандумі немає жодних деталей щодо:

ставки нового податку;

бази оподаткування;

та дати його запровадження.

Тобто поки що йдеться лише про один із можливих сценаріїв, який уряд планує врахувати під час підготовки законодавства для перехідного періоду, що настане після скасування воєнного стану.

Нагадаємо, у середині квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовий збір українці сплачуватимуть ще три роки після скасування воєнного стану. Ці кошти спрямовуватимуть на посилення обороноздатності країни та її повоєнне відновлення.