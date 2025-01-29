Как налогообложение международных посылок влияет на госбюджет Украины

Льготное налогообложение международных почтовых отправлений приводит к потерям государственного бюджета. Это происходит из-за роста уклонения от НДС и таможенных платежей.

Какое влияние налогообложения посылок в Украине

Эксперты оценили, что только в 2025 году потери НДС от льгот для китайских маркетплейсов могут достичь 17 миллиардов гривен, пишет Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы в колонке 24 канала.

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Гетман назвал главной угрозой текущей ситуации – ослабление национального производства из-за вытеснения украинских товаров импортом

Он пояснил, что это может повлечь перенос производства в соседние страны для дальнейшего ввоза без НДС. Это же, свою очередь, приведет к таким негативным последствиям:

сокращение рабочих мест;

уменьшение налоговых поступлений;

ухудшение платежного баланса.

Предложенные законопроекты решают большее количество проблем, которые возникли из-за массового применения льготы на китайские товары в "серых схемах". В то же время в Украине действуют и другие схемы "серого импорта", в частности "пиджаки", "пересорт", "прерванный транзит", "занижение таможенной стоимости" и т.д,

– отметил Олег Гетман.

Важно! Он отметил, что для комплексного решения проблемы с попаданием в Украину товаров без уплаты налогов является скорейшая имплементация Закона №3977-IX. В нем говорится о полной перезагрузке Таможенной службы с решающим голосом международных экспертов.