Как налогообложение международных посылок влияет на госбюджет Украины
Льготное налогообложение международных почтовых отправлений приводит к потерям государственного бюджета. Это происходит из-за роста уклонения от НДС и таможенных платежей.
Какое влияние налогообложения посылок в Украине
Эксперты оценили, что только в 2025 году потери НДС от льгот для китайских маркетплейсов могут достичь 17 миллиардов гривен, пишет Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы в колонке 24 канала.
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Гетман назвал главной угрозой текущей ситуации – ослабление национального производства из-за вытеснения украинских товаров импортом
Он пояснил, что это может повлечь перенос производства в соседние страны для дальнейшего ввоза без НДС. Это же, свою очередь, приведет к таким негативным последствиям:
- сокращение рабочих мест;
- уменьшение налоговых поступлений;
- ухудшение платежного баланса.
Предложенные законопроекты решают большее количество проблем, которые возникли из-за массового применения льготы на китайские товары в "серых схемах". В то же время в Украине действуют и другие схемы "серого импорта", в частности "пиджаки", "пересорт", "прерванный транзит", "занижение таможенной стоимости" и т.д,
– отметил Олег Гетман.
Важно! Он отметил, что для комплексного решения проблемы с попаданием в Украину товаров без уплаты налогов является скорейшая имплементация Закона №3977-IX. В нем говорится о полной перезагрузке Таможенной службы с решающим голосом международных экспертов.