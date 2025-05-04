Изменился ли налог при карточном переводе в мае
- Налог при карточном переводе применяется ко всем переводам, превышающим 25% минимальной зарплаты на 1 января текущего года.
- Не облагаются налогом подарки от родственников первой и второй степени родства.
Большинство финансовых поступлений подлежат налогообложению. Исключением, в частности, является часть денежных подарков.
Облагаются ли налогом денежные подарки с 1 мая
Под налогообложение подпадают все переводы, превышающие 25% минимальной зарплаты (на 1 января текущего года), сообщает 24 Канал со ссылкой на "Фокус".
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Напомним! В 2025 году минимальная зарплата в Украине не росла. Она сейчас составляет – 8 тысяч гривен.
То есть, максимальная сумма за которую не придется платить налог при пересчете – 2 тысячи гривен Стоит заметить и то, что за 2024 год максимум меньше.
Дело в том, что в прошлом году минимальная зарплата, по состоянию на 1 января, составляла 7 100 гривен. То есть в 2024 облагались налогом подарки более 1 775 гривен.
Какие денежные подарки не облагаются налогом
Нужно помнить, что с подарков родственников первой и второй степени родства налоги не вычитаются. То есть, не берутся во внимание презенты от:
- родителей;
- мужа или же жены;
- детей (речь идет и о тех, которые были усыновлены);
- родных братьев или сестер;
- бабушки или дедушки;
- внуков.
Обратите внимание! Отчим или мачеха не считаются родственниками первой, или второй степени родства.