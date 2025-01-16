В Украине предложили облагать налогом посылки, приходящие из-за границы

В Украине есть зарегистрированные законопроекты, которые должны решить проблемы с искажением конкуренции из-за необлагаемых налогом посылок из-за рубежа. Их цель это способствовать украинским производителям.

Что предлагают определить законопроекты

Проекты №1783273 и №1783307 предлагают сбалансированное решение, которое не обременяет дополнительным администрированием украинских потребителей, передает 24 канал со ссылкой на Председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

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В частности предлагается таможня, которая должны минимизировать "серые" схемы и выровнять конкурентные условия.

Так граждане смогут получать без налогообложения НДС товары стоимостью до 45 евро. Но при условии, что такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели.

Обратите внимание! Товары, которые покупаются на маркетплейсах и подобных платформах, подлежат обложению НДС независимо от стоимости. Но ввозная пошлина будет взиматься только в случае, если их стоимость более 150 евро.

О чем еще говорится в инициативах

Целью стоит облегчение администрирования НДС и ускорение оформления посылок на таможне. Для этого предлагается:

ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом или или подобной платформой, при содействии которой происходила поставка такого товара.

ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, которая существует в странах Евросоюза.

Важно! Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур.