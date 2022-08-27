Радикальная налоговая реформа: что на самом деле скрывается за "10-10-10"

В Офисе Президента представили концепцию радикальной налоговой реформы, которая предусматривает снижение до 10% ставок налога на доходы физлиц, на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость. Инициаторы уверены, что это будет стимулировать экономический рост.

Но все ли так однозначно с этой инициативой – читайте в эксклюзивном материале 24 канала.

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Суть предлагаемой реформы

16 августа заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в интервью Forbes Украина рассказал, что в ОП обсуждается проведение в Украине радикальной налоговой реформы, предусматривающей уменьшение ставок. Речь идет о снижении ставок налога на доходы физлиц, на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость – до 10%. Концепция получила название "10-10-10".

Следует напомнить, что сейчас размер ставок упомянутых налогов значительно выше:

налог на прибыль предприятий – 18%;

налог на доходы физлиц (НДФЛ) – 18%;

НДС – 20%.

Концепция предусматривает также полную отмену единого социального взноса (сейчас ЕСВ составляет 22% фонда оплаты труда наемных работников и не менее 22% от минимальной зарплаты ФЛП), а также повышение ставки военного сбора вдвое с 1,5% до 3%.

На фоне уменьшения ставок налогов предлагается отменить все налоговые льготы, усилить ответственность за нарушение налогового законодательства и предоставить Государственной налоговой службе доступ к информации о банковских счетах налогоплательщиков, а значит отменить банковскую тайну.

Властный беспорядок

С момента первого упоминания господином Шурмой инициативы налоговой реформы прошло не так много времени. А копий вокруг инициативы уже сломано немало. Присоединились и эксперты, и участники рынка. Но началось все, можно сказать, с министра финансов. В своем интервью для Forbes Украина, опубликованном за день до публикации интервью с Ростиславом Шурмой, Сергей Марченко "сработал на упреждение", заявив, что является противником налоговой либерализации во время войны.

Разработчиками концепции выступили, кроме господина Шурмы,(Ukraine Economic Outlook),(Институт будущего) и(Advanter Group).

Я против этого в военное время – ни к чему, кроме потери доходов бюджетов всех уровней это не приводит. С другой стороны, я не поддерживаю и повышение налогов, поскольку бизнес очень сильно пострадал и может не выдержать дополнительной нагрузки,

– заявил министр финансов.

Если верить средствам массовой информации, то раскритиковал идею снижения налоговых ставок и руководитель финансово-налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Правда, 24 каналу он отказался прокомментировать инициативу родом из Офиса Президента. Но к определенным выводам подталкивает тот факт, что Гетманцев, по информации его пресс-службы, не прокомментировал эту тему ни одному СМИ. Обычно, когда речь идет о согласованных законодательных инициативах от власти, ее представители в публичном пространстве действуют с точностью до наоборот.

член профильного комитета Верховной Рады, народный депутат Ярослав Железняк, который, по Масла в огонь подлил, который, по его словам , "провел маленькое собственное расследование, является ли идея о налогах "10-10-10+3" всего лишь пиаром, или действительно за ней стоят какие-то намерения власти".

Очень просто проверяется, хочет ли кто-то (тот же ОП) внедрить эти изменения в 2023 году. Эти планы должны быть как-то отражены в трех документах: 1. Бюджете на 2023 год. 2. Изменениях в Бюджетный кодекс (которые представляют вместе с Бюджетом). 3. Налоговые изменения, которые планируется также подавать под Бюджет. Учитывая, что проект сметы страны должен уже быть готов к середине сентября, то уже сейчас есть главные очерки текста. И там НИ ОДНОГО слова о таких изменениях,

– пишет Железняк.

Конечно, добавляет он, если вдруг кто-то тайно не готовит текст "налоговой реформы". Наверное, чтобы произвести такие масштабные изменения, нужно провести консультации хотя бы с несколькими государственными органами: Минфином, Минэкономики, НБУ, Госналоговой и Министерством соцполитики (потому что вопрос отмены ЕСВ для них очень болезненный). И мнение Президента должно быть.

Так вот, утверждает депутат: в Минфине текст законопроекта никто не готовит, расчеты тоже никто не производит. В Налоговой тоже все тихо. Что удивительно, у них никто даже последние цифры не спрашивал для моделирования. В НБУ – то же самое. В МинСоц вообще первый раз услышали идею отменить ЕСВ. Минэкономики – в душе поддерживают понижение налогов (кроме отмены ЕСВ), но критиковать не планируют. Просто тихо смеются.

В целом в Кабмине я не нашел ни одного человека, который хоть как-то приобщен к разработке идеи или ее поддерживает. Кстати, из Офиса Президента никакого запроса на указанные органы правительства в последнее время по этому поводу вообще не поступало. Значит, и в ОП не готовят ничего,

– делает вывод господин Железняк.

советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов Вдобавок публично потребовал у авторов реформы модель расчетов, входные данные, полный список предположений и результаты этих расчетов.

Это необходимо, чтобы независимый от них экономист или аналитик мог воспроизвести те же расчеты и получить те же результаты. Это мировой стандарт. Не можешь это сделать – исследования нет,

– аргументирует свое требование господин Милованов.

Это необходимо, чтобы не было недоразумения среди бизнеса, чиновников, экономистов. Нужно показывать расчеты публично, чтобы все могли с ними ознакомиться, проанализировать и было о чем конкретно говорить.

Думаю, что такой модели нет, либо расчеты неправильны (нарисовали то, что нужно), либо предположения не выдерживают никакой критики,

– озвучивает свои сомнения Милованов.

Авторский взгляд

авторы. Однако, к сожалению, там ни слова о модели и расчетах. Свое публичное слово в дискуссии вокруг концепции налоговой либерализации сказали и ее. Однако, к сожалению, там ни слова о модели и расчетах.

Своя рубашка ближе к телу

А вот бизнес – совсем не против либерализации. Оно и понятно – кто хочет платить лишние налоги.

основатель Monоbank Олег Гороховский, творчески развивая теорию "разбитых окон", Так,, творчески развивая теорию "разбитых окон", приходит к выводу , что без реализации концепции "10-10-10" – просто никак.

Система, которую инициирует группа Шурма-Кухар-Амелин-Длигач, 10-10-10, отвечает основным требованиям, необходимым для заключения выгодного общественного договора – она проста, понятна и ее выгодно не нарушать. Мы сейчас находимся на такой стадии, когда в экономике уже сложно что-то сильно ухудшить – может быть только лучше или остаться так же. Уверен, от введения этой реформы точно не станет хуже,

– резюмирует бизнесмен.

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основатель ОО "Kontora Pi" Петр Чернышев: "Предлагаемая система "10-10-10" – проста и понятна. В этом главный ПЛЮС. Авторы реформы (господа ШКАД) утверждают, что она почти компенсирует существующий сбор налогов. Здесь , конечно, нужна серьезная дискуссия. Но если это похоже на правду – то мой совет прост и однозначен: реформу надо принимать". А вот что говорит : "Предлагаемая система "10-10-10" – проста и понятна. В этом главный ПЛЮС. Авторы реформы (господа ШКАД) утверждают, что она почти компенсирует существующий сбор налогов. Здесь , конечно, нужна серьезная дискуссия. Но если это похоже на правду – то мой совет прост и однозначен: реформу надо принимать".

Правда, господин Чернышев предлагает погрузиться в детали. И это многое меняет.

Отдельная тема: ответственность за неуплату налогов. Во всех либеральных и демократических странах за неуплату налогов – если она намеренная – можно сесть в тюрьму. И надолго. У нас до сих пор в тюрьму "за налоги" можно было попасть только "по заказу". Теперь в проекте реформы предлагается сделать все как в Америке – и предоставить Налоговой огромные права при аудите компаний – например, право доступа к банковским счетам бизнесов. А за неуплату – сильно усилить наказание.

Как все это будет работать при полностью продажной правоохранительной системе – авторы реформы не объясняют. А бизнесу очень хотелось бы понять. Потому что сейчас "Дадим налоговому инспектору еще больше прав!" – звучит как цитата из фильма ужасов,

– напоминает бизнесмен.

Вспоминает Петр Чернышев и о несоответствии предлагаемых ставок налогов в 10% европейским нормативам. Хотя не все так очевидно, и можно вести переговоры. Воюющей стране многое могут позволить.

Кроме того, многие вопросы еще остаются невыясненными:

– Как будет наполняться Пенсионный фонд?

– Какие будут программы сокращения расходов государства?

– Разрешается ли компаниям уменьшать прибыль на убытки прошлых лет?

– Можно ли ускорить амортизацию инвестиций в новой системе?

– Откуда возьмутся деньги для возмещение НДС в новой системе, если сейчас их нет?

– Что будет с акцизами?

Отдельная тема – отмена ЕСВ. И здесь вопросов больше, чем ответов.

Ряд экспертов и участников рынка эксклюзивно предоставили 24 каналу свои комментарии по концепции налоговой реформы "10-10-10".

Александр Паращий руководитель аналитического департамента Concorde Capital Ничего хорошего из этого не выйдет, кроме громких лозунгов. Еще ни разу уменьшение ставок налогов в Украине не приводило к увеличению налоговых сборов, а значит, наш бюджет от такой реформы станет более дырявым. Ни один опрос не показал, что высокие налоги являются важным препятствием для инвестиций или экономического роста в Украине. Следовательно, вопрос уменьшения налогов на сегодняшний день неактуален.

На самом деле пока нет законопроекта, поэтому говорить об определенной позиции бизнеса рано, ведь важно видеть текст концепции, видеть детали, говорит Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации.

Если говорить об идее, то, с одной стороны, она может быть интересна, но требует обсуждения. С другой, любые частые изменения – это не очень хорошо для бизнеса, особенно в такое непростое время. Так, например, существует инструмент – единый налог в размере 2% от дохода, на который перешло определенное количество компаний. Поэтому является вопросом, насколько стоит менять систему.

Анна Деревянко исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Вопросом является компенсатор концепции "10-10-10", и как будет происходить борьба с теневым сектором, как будет гарантироваться "собираемость" налогов от всех – ведь вопрос важности эффективной борьбы с коррупцией и установления верховенства права все еще существует.

Более того, сообщество уже давно говорило о необходимости уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда, поэтому, возможно, сейчас все же этот вопрос является более насущным.

Конечно, никто в мире не любит платить налоги, включая бизнес. И все охотно не платили бы налоги. Но так нельзя, убежден Сергей Фурса, замдиректора по торговле ценными бумагами Dragon Capital.

По его словам, серьезного научного обоснования предлагаемой концепции налоговой реформы никто не видел.

Сергей Фурса заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Это абсолютно популистическая история, не имеющая шансов на воплощение и разрушительная для экономики Украины. Потому что предлагается поменять де-факто половину налогообложения. Это просто экономическое самоубийство. Вы становитесь на шаг поближе к дефолту. Это так не работает. Просто физически нет альтернативных источников доходов, которые могли бы компенсировать потенциальные потери бюджета, которые мы получим в результате реализации предлагаемой реформы.

Предложенная концепция – это не позиция правительства, офиса президента или парламента. Это позиция футурологов. Но это не об экономике,

– говорит господин Фурса.

По его мнению, нет в Украине проблемы с размерами налогов. У нас не слишком большие налоги.

Основная причина критики концепции налоговой реформы "10-10-10" заключается в том, что существенное уменьшение размера налогов приведет к существенному увеличению бюджетного дефицита, – объясняет Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации.

В начале войны в Украине уже приняли два ошибочных налоговых решения, которые только увеличили бюджетный дефицит – отменили пошлину и НДС на импорт товаров и автомобилей. И это на фоне того, что средства от наших внешних партнеров поступали не в тех объемах, которых хотелось бы. Соответственно, Нацбанк печатал гривну, что приводило к росту инфляции.

Концепция налоговой реформы предполагает, в частности, покрытие дефицита бюджета за счет внешних заимствований. Это вызывает большой скепсис. Надо понимать, что сейчас нам дают деньги, потому что в Украине идет война. Но по завершении войны нам не будут давать деньги, чтобы наши предприятия не платили налоги, предупреждает эксперт. Не следует рассчитывать, что за счет международной помощи удастся компенсировать потери бюджета от снижения размера налогов. Следовательно, таким образом, у нас не будет средств для покрытия бюджетного дефицита.

Илья Несходовский директор Института социально-экономической трансформации Зачем снижать НДС? Это ведь нонсенс. Я еще понимаю подход к понижению налога на прибыль или налога на доходы граждан. Это может иметь место, потому что таким образом мы стимулируем увеличение доходов граждан и доходов бизнеса. Для людей НДС – это нейтральный налог, люди его даже не замечают. Конечно, здесь есть над чем работать – можно снижать НДС на отдельные группы товаров, совершенствовать его администрирование, возмещение и т.д. Но ни в коем случае это не вопрос понижения ставки. Еще одно предложение – отмена ЕСВ. Это полный нонсенс. Речь идет о 400 миллиардах гривен. На какие альтернативные источники доходов можно надеяться, чтобы перекрыть такую сумму? На внешнюю помощь? Это просто святая наивность, считает эксперт. Никто не даст нам после войны таких денег. И ради чего? – Чтобы мы не платили налоги? Это просто некий ужасный популизм, абсолютно не способствующий росту экономики.

Следует помнить также о международных обязательствах Украины, в частности, по минимальной ставке налога на прибыль в размере 15%. Для нас исключения из правил делать не будут. Кроме того, стандартная ставка НДС в Европе – также 15%.

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"Какова цель концепции налоговой реформы "10–10–10"? Чтобы бизнес платил меньше налогов? Спросите у бизнеса, есть ли у него проблемы с тем, что налоги большие. – Нет. У бизнеса проблемы с налоговой, с судами, правоохранительными и разрешительными органами. Но не с самими налогами. Ведь если налоги платят все, то все находятся в равных условиях, и это честная конкуренция", – уверяет собеседник 24 канала.

Что нужно украинскому бизнесу? – Качественная инфраструктура, дешевые деньги, создание условий для ведения бизнеса (это касается судебной системы, правоохранительных, контролирующих органов, налоговой системы), условия для физического ведения бизнеса (разрешения, подключение к инфраструктуре, транспорт и т.д.).

Что касается позитива. Да, после войны мы можем снизить налог на прибыль. Да, мы можем снизить налог на доходы физических лиц. Но цивилизованный мир так не работает – он снижает налоги для бедных и оставляет налоги стабильными для зарабатывающих много. Так как если вы, к примеру, зарабатываете 100 тысяч долларов, то вы сможете заплатить налог по ставке 18%, не теряя в качестве жизни. Но если вы зарабатываете 6 тысяч гривен, то каждая уплаченная в виде налога гривна для вас критическая,

– напоминает господин Несходовский.

Итак, по его мнению, мы можем говорить о снижении налогообложения заработной платы, но это должно быть либо из-за прогрессивной шкалы, либо из-за введения необлагаемого налогом уровня дохода, либо за счет введения социальной льготы. Это будет способствовать развитию экономики. Просто снижение НДФЛ не даст нужного результата.

Уверен, что концепция "10-10-10" не будет принята. Чтобы экономика нормально развивалась, ей не нужны постоянные стрессы. Сейчас нам нужны стабильные поступления в бюджет – чтобы финансировать армию, восстановление инфраструктуры, социальную помощь людям, потерявшим работу или жилье, и тому подобное. Рассчитывать, например, на средства за счет российских активов в ближайшие пять лет мы не можем. А нам нужны деньги сейчас. Да, Запад нам будет помогать, но в ограниченных объемах. И не стоит строить иллюзий,

– предупреждает эксперт.

Следовательно, для роста экономики можно несколько снизить налог на доходы физлиц. Да, можно пересмотреть ставку налога на добавленную стоимость, в частности для населения можно было бы, например, уменьшить налоги на коммунальные услуги. Подходов может быть много. Предлагаемый нам подход по снижению налогов – упрощенный, но неправильный. Это приведет к нехватке средств в бюджете, а значит, не будет возможности реализовывать те планы, которые однозначно после войны у нас будут.